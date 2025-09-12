Рейтинг@Mail.ru
Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100% - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/kadyrov-2041353895.html
Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100%
Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100% - РИА Новости, 12.09.2025
Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100%
Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, кому он доверят на 100%, но подчеркнул, что таких людей очень много. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T07:46:00+03:00
2025-09-12T07:46:00+03:00
рамзан кадыров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150063_0:453:1824:1479_1920x0_80_0_0_3236987de60e0513a6e5d6b7147e9382.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, кому он доверят на 100%, но подчеркнул, что таких людей очень много. "Есть, конечно, их очень много. И я в них не сомневаюсь даже на долю процента. Перечислять их и называть каждого по имени займет много времени", - сказал глава Чечни в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20250507/chechnya-2015639916.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150063_0:282:1824:1650_1920x0_80_0_0_2489975234c123a9b0ac60d97be78e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, общество
Рамзан Кадыров, Общество
Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100%

Глава Чечни Кадыров не стал отвечать на вопрос о том, кому он полностью доверяет

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, кому он доверят на 100%, но подчеркнул, что таких людей очень много.
"Есть, конечно, их очень много. И я в них не сомневаюсь даже на долю процента. Перечислять их и называть каждого по имени займет много времени", - сказал глава Чечни в интервью РИА Новости.
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Путин оценил результаты развития Чечни
7 мая, 18:06
 
Рамзан КадыровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала