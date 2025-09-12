https://ria.ru/20250912/kadyrov-2041353895.html
Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100%
Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100% - РИА Новости, 12.09.2025
Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100%
Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, кому он доверят на 100%, но подчеркнул, что таких людей очень много. РИА Новости, 12.09.2025
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, кому он доверят на 100%, но подчеркнул, что таких людей очень много. "Есть, конечно, их очень много. И я в них не сомневаюсь даже на долю процента. Перечислять их и называть каждого по имени займет много времени", - сказал глава Чечни в интервью РИА Новости.
Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100%
Глава Чечни Кадыров не стал отвечать на вопрос о том, кому он полностью доверяет