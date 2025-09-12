https://ria.ru/20250912/kadyrov-2041353895.html

Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100%

2025-09-12T07:46:00+03:00

рамзан кадыров

общество

ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, кому он доверят на 100%, но подчеркнул, что таких людей очень много. "Есть, конечно, их очень много. И я в них не сомневаюсь даже на долю процента. Перечислять их и называть каждого по имени займет много времени", - сказал глава Чечни в интервью РИА Новости.

