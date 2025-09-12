Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал "Чеченнефтехимпром" перспективным предприятием - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/kadyrov-2041343294.html
Кадыров назвал "Чеченнефтехимпром" перспективным предприятием
Кадыров назвал "Чеченнефтехимпром" перспективным предприятием - РИА Новости, 12.09.2025
Кадыров назвал "Чеченнефтехимпром" перспективным предприятием
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что компания "Чеченнефтехимпром" является перспективным предприятием, которое еще обязательно о... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T04:15:00+03:00
2025-09-12T04:15:00+03:00
экономика
россия
рамзан кадыров
чеченнефтехимпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что компания "Чеченнефтехимпром" является перспективным предприятием, которое еще обязательно о себе заявит, но чтобы оно заработало на полных мощностях, требуются инвесторы. В 2018 году президент России передал республике 100% акций, находящихся на тот момент в федеральной собственности "Чеченнефтехимпром", в целях развития промышленного производства. Кадыров тогда отмечал, что значительный потенциал компании, связанный с нефтепереработкой, не используется. "Чтобы предприятие заработало на полных мощностях, требуются инвесторы, а их пока нет из-за санкций. Но "Чеченнефтехимпром" не стоит на месте, понемногу, но положительная динамика присутствует. Это перспективное предприятие, и оно обязательно еще о себе заявит. Если же есть инвесторы, которые сейчас хотят и могут, несмотря на санкции, вложиться в проект, то приглашаем", - рассказал глава Чечни в интервью агентству. Согласно информации АО "Чеченнефтехимпром", размещенной на сайте компании, она на сегодняшний день владеет земельными участками площадью в 7740 гектар, более чем 1100 скважинами и другим имуществом нефтяного комплекса региона. Помимо хозяйственно-административной работы, компания занимается поиском и привлечением инвестиций в нефтедобывающую промышленность Чеченской Республики, совершенствованием механизмов добычи и разработки нефтяных месторождений, геологическим изучением недр и разведкой новых запасов углеводородного сырья.
https://ria.ru/20250911/kadyrov-2041097292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:478:2049:2014_1920x0_80_0_0_9cd1ea7a90ba9b32a2c9faf176a47bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, рамзан кадыров, чеченнефтехимпром
Экономика, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченнефтехимпром
Кадыров назвал "Чеченнефтехимпром" перспективным предприятием

Кадыров заявил, что "Чеченнефтехимпром" нуждается в инвесторах

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что компания "Чеченнефтехимпром" является перспективным предприятием, которое еще обязательно о себе заявит, но чтобы оно заработало на полных мощностях, требуются инвесторы.
В 2018 году президент России передал республике 100% акций, находящихся на тот момент в федеральной собственности "Чеченнефтехимпром", в целях развития промышленного производства. Кадыров тогда отмечал, что значительный потенциал компании, связанный с нефтепереработкой, не используется.
"Чтобы предприятие заработало на полных мощностях, требуются инвесторы, а их пока нет из-за санкций. Но "Чеченнефтехимпром" не стоит на месте, понемногу, но положительная динамика присутствует. Это перспективное предприятие, и оно обязательно еще о себе заявит. Если же есть инвесторы, которые сейчас хотят и могут, несмотря на санкции, вложиться в проект, то приглашаем", - рассказал глава Чечни в интервью агентству.
Согласно информации АО "Чеченнефтехимпром", размещенной на сайте компании, она на сегодняшний день владеет земельными участками площадью в 7740 гектар, более чем 1100 скважинами и другим имуществом нефтяного комплекса региона. Помимо хозяйственно-административной работы, компания занимается поиском и привлечением инвестиций в нефтедобывающую промышленность Чеченской Республики, совершенствованием механизмов добычи и разработки нефтяных месторождений, геологическим изучением недр и разведкой новых запасов углеводородного сырья.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кадыров рассказал о дружбе с арабскими странами
Вчера, 06:35
 
ЭкономикаРоссияРамзан КадыровЧеченнефтехимпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала