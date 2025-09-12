Явка на выборах губернатора в Пермском крае превысила 18 процентов
ПЕРМЬ, 12 сен - РИА Новости. Явка избирателей по Пермскому краю на выборах губернатора в первый день голосования составила 18,41% или 363 184 человека, сообщил крайизбирком после закрытия участков.
В Пермском крае 12 сентября стартовали выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления. Голосование продлится до 14 сентября включительно. Избирательные участки работают с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск), всего их открыто 1743. На выборах задействованы более шести тысяч наблюдателей. Также на всех участковых избирательных комиссиях используется видеонаблюдение. Средства видеофиксации ведут запись, с части из них изображение транслируется в центр общественного наблюдения в молодежном центре "Кристалл". Там круглосуточно любой желающий может посмотреть прямую трансляцию с камер на участках.
"По итогам первого дня голосования 12 сентября явка избирателей по Пермскому краю c учетом ДЭГ составляет 18,41% или 363 184 человека", - говорится в сообщении.
В России в Единый день голосования (с 12 по 14 сентября) в 20 регионах - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня стартовали в 81 регионе России.