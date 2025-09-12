https://ria.ru/20250912/javka-2041396496.html

Явка на выборах белгородских депутатов составила почти десять процентов

Явка на выборах депутатов Белгородской областной думы уже составила почти 10%, следует из данных на информационном табло в ЦИК. РИА Новости, 12.09.2025

политика

россия

республика коми

севастополь

белгородская областная дума

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Белгородской областной думы уже составила почти 10%, следует из данных на информационном табло в ЦИК. "Выборы депутатов Белгородской областной думы. Ход голосования: 9,22% явка избирателей", - говорится на табло. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

2025

Варвара Скокшина

политика, россия, республика коми, севастополь, белгородская областная дума, единый день голосования — 2025