Явка на выборах белгородских депутатов составила почти десять процентов
2025-09-12T11:03:00+03:00
политика
россия
республика коми
севастополь
белгородская областная дума
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Белгородской областной думы уже составила почти 10%, следует из данных на информационном табло в ЦИК. "Выборы депутатов Белгородской областной думы. Ход голосования: 9,22% явка избирателей", - говорится на табло. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
