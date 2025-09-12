Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 26 процентов
10:22 12.09.2025 (обновлено: 10:44 12.09.2025)
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 26 процентов
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 26 процентов - РИА Новости, 12.09.2025
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 26 процентов
Явка на выборах губернатора Севастополя уже составила более 26% по состоянию на 10.15 мск, соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия... РИА Новости, 12.09.2025
политика
россия
севастополь
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Севастополя уже составила более 26% по состоянию на 10.15 мск, соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ. "Выборы губернатора города Севастополя. Ход голосования 26,13", - отмечается на графике в ЦИК РФ в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
россия
севастополь
политика, россия, севастополь, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Севастополь, Единый день голосования — 2025
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 26 процентов

Явка на выборах губернатора Севастополя к 10:15 мск превысила 26 процентов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Севастополя уже составила более 26% по состоянию на 10.15 мск, соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ.
"Выборы губернатора города Севастополя. Ход голосования 26,13", - отмечается на графике в ЦИК РФ в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025
