https://ria.ru/20250912/javka-2041383061.html

Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 26 процентов

Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 26 процентов - РИА Новости, 12.09.2025

Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 26 процентов

Явка на выборах губернатора Севастополя уже составила более 26% по состоянию на 10.15 мск, соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T10:22:00+03:00

2025-09-12T10:22:00+03:00

2025-09-12T10:44:00+03:00

политика

россия

севастополь

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150222/12/1502221270_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0debcd0588e5aaaddbcf36b460a9a2ab.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Севастополя уже составила более 26% по состоянию на 10.15 мск, соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ. "Выборы губернатора города Севастополя. Ход голосования 26,13", - отмечается на графике в ЦИК РФ в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.

https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041134104.html

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, севастополь, единый день голосования — 2025