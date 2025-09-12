https://ria.ru/20250912/javka-2041383061.html
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 26 процентов
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Севастополя уже составила более 26% по состоянию на 10.15 мск, соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ. "Выборы губернатора города Севастополя. Ход голосования 26,13", - отмечается на графике в ЦИК РФ в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
