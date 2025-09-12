https://ria.ru/20250912/ivanov-2041557055.html

С Тимуром Ивановым провели следственные действия

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова прошли в пятницу в рамках уголовного дела о взятках, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Следственные действия были назначены на пятницу, в настоящее время они завершены", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил деталей касаемо предъявленного обвинения Иванову и деталей по уголовному делу.

