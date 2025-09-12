Рейтинг@Mail.ru
С Тимуром Ивановым провели следственные действия
12.09.2025
С Тимуром Ивановым провели следственные действия
тимур иванов
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова прошли в пятницу в рамках уголовного дела о взятках, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Следственные действия были назначены на пятницу, в настоящее время они завершены", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил деталей касаемо предъявленного обвинения Иванову и деталей по уголовному делу.
тимур иванов, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Тимур Иванов, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова прошли в пятницу в рамках уголовного дела о взятках, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Следственные действия были назначены на пятницу, в настоящее время они завершены", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил деталей касаемо предъявленного обвинения Иванову и деталей по уголовному делу.
Тимур ИвановРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
