С Тимуром Ивановым провели следственные действия

2025-09-12T20:21:00+03:00
2025-09-12T20:21:00+03:00
2025-09-12T20:22:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова прошли в пятницу в рамках уголовного дела о взятках, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Следственные действия были назначены на пятницу, в настоящее время они завершены", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил деталей касаемо предъявленного обвинения Иванову и деталей по уголовному делу.
