Следственные действия с участием Тимура Иванова пройдут в пятницу

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по уголовному делу о получении взяток пройдут в пятницу, сообщил РИА Новости один из участников процесса."Следственные действия запланированы на сегодня. Существо обвинения нам пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.
