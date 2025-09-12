Рейтинг@Mail.ru
Следственные действия с участием Тимура Иванова пройдут в пятницу - РИА Новости, 12.09.2025
09:31 12.09.2025
Следственные действия с участием Тимура Иванова пройдут в пятницу
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по уголовному делу о получении взяток пройдут в пятницу, сообщил РИА Новости один из участников процесса."Следственные действия запланированы на сегодня. Существо обвинения нам пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.
Происшествия, Тимур Иванов, Россия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по уголовному делу о получении взяток пройдут в пятницу, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Следственные действия запланированы на сегодня. Существо обвинения нам пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.
