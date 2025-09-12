https://ria.ru/20250912/isterika-2041460170.html

Запад демонстрирует истерику из-за провала блицкрига, заявила Захарова

2025-09-12T14:09:00+03:00

россия

мария захарова

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Страны Запада демонстрируют настоящую истерику из-за того, что блицкриг, запланированный ими под украинским флагом, провалился, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они врут, они, лицемерят. Другое дело, что они, видимо, не ожидали, что за столько времени, при таких количествах их усилий материально-технического и политического плана они не добьются ни одной из поставленных целей... Есть придуманные истории, есть ложь и, конечно, откровенная истерика, что всё, что они запланировали в виде настоящего блицкрига, который должен был проходить под украинским флагом, провалился", - заявила Захарова на своем брифинге.

2025

Новости

