16:51 12.09.2025 (обновлено: 20:30 12.09.2025)
Организаторы Интервидения раскрыли имена ведущих конкурса
Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина будут ведущими международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина будут ведущими международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса."Ведущими "Интервидения"25" от России станет великолепная супружеская и творческая пара — популярный актер и музыкант Алексей Воробьев и оперная дива, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина", —говорится в публикации. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в столице. Страну представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав жюри.Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир — от Катара, певец Дык Фук — от Вьетнама, Шохрух Ганиев — от Узбекистана. Певица и автор песен Зейна Имад представит Саудовскую Аравию.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия, алексей воробьев, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Алексей Воробьев, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Москва, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина будут ведущими международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Ведущими "Интервидения"25" от России станет великолепная супружеская и творческая пара — популярный актер и музыкант Алексей Воробьев и оперная дива, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина", —говорится в публикации.
Shaman (Россия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения"
Вчера, 15:17
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в столице. Страну представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав жюри.
Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир — от Катара, певец Дык Фук — от Вьетнама, Шохрух Ганиев — от Узбекистана. Певица и автор песен Зейна Имад представит Саудовскую Аравию.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Самые яркие участники "Интервидения-2025": от Shaman до Элвиса Вана
10 сентября, 08:00
 
РоссияАлексей ВоробьевSHAMAN (Ярослав Дронов)Владимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
