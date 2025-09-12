https://ria.ru/20250912/intervidenie-2041514550.html

Организаторы Интервидения раскрыли имена ведущих конкурса

Организаторы Интервидения раскрыли имена ведущих конкурса

Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина будут ведущими международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина будут ведущими международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса."Ведущими "Интервидения"25" от России станет великолепная супружеская и творческая пара — популярный актер и музыкант Алексей Воробьев и оперная дива, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина", —говорится в публикации. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в столице. Страну представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав жюри.Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир — от Катара, певец Дык Фук — от Вьетнама, Шохрух Ганиев — от Узбекистана. Певица и автор песен Зейна Имад представит Саудовскую Аравию.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

