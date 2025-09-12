https://ria.ru/20250912/inflyatsiya-2041446766.html

ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции

ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции - РИА Новости, 12.09.2025

ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции

Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:34:00+03:00

2025-09-12T13:34:00+03:00

2025-09-12T13:39:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_74de620e2c17b2e8956d4c31e3e8c40b.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из пресс-релиза ЦБ."По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20250910/infljatsija-2041045873.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия