ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции
13:34 12.09.2025 (обновлено: 13:39 12.09.2025)
ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из пресс-релиза ЦБ."По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - сказано в сообщении.
Варвара Скокшина
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из пресс-релиза ЦБ.
"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - сказано в сообщении.
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
10 сентября, 19:08
 
