https://ria.ru/20250912/inflyatsiya-2041446766.html
ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции
ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции - РИА Новости, 12.09.2025
ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции
Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:34:00+03:00
2025-09-12T13:34:00+03:00
2025-09-12T13:39:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_74de620e2c17b2e8956d4c31e3e8c40b.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из пресс-релиза ЦБ."По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20250910/infljatsija-2041045873.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_38c53b48c54259e4d76c264a7d2f859c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции
ЦБ сохранил прогноз о снижении инфляции до 6-7 процентов в 2026 году