ФТС заявила о всплеске серого импорта мототехники

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России получила от официальных представителей и дистрибьюторов ведущих брендов мототехники жалобы на всплеск "серого" импорта в РФ из некоторых стран ЕАЭС: заказы идут через мессенджеры, а расчеты - через банковские карты физлиц и криптовалюту, сообщило ведомство. "Официальные представители и дистрибьюторы ведущих брендов мототехники на территории России пожаловались в таможенные органы на всплеск "серого" импорта продукции с территорий некоторых государств - членов ЕАЭС. ФТС России тщательно проверяет все заявленные случаи. По информации, имеющейся в распоряжении таможенных органов, одной из распространенных схем незаконного ввоза мототехники является поставка по заказам, которые принимаются организованной группой лиц в мессенджерах", - говорится в сообщении. Товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС без проведения необходимого таможенного оформления, уплаты платежей и получения ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства - ред.), указывает таможня. "Схемы уклонения от налогов включают прием денежных средств через банковские карты физических лиц и криптовалюту (USDT), что затрудняет отслеживание финансовых потоков", - отмечается в сообщении. ФТС выражает крайнюю обеспокоенность тем фактом, что такая техника в большинстве случаев весьма низкого качества и ее эксплуатация может создавать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей. Также для обхода требований российского законодательства электрические мотоциклы и скутеры зачастую маркируются с заниженной мощностью, что позволяет реализовывать их лицам, не имеющим водительских прав или соответствующей водительской категории, отмечается в материалах. "За 8 месяцев 2025 года по результатам проведения подразделениями контроля за оборотом товаров таможенных органов проверочных мероприятий в отношении мотоциклов и иной техники (квадроциклы, мотобуксировщики, снегоуборщики, снегоходы, лодочные моторы и др.) признано незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС 4 тысячи единиц", - отмечает ФТС. Так, из них наибольшее количество (3,4 тысячи) выявлено Центральной акцизной таможней по результатам пяти проверочных мероприятий в отношении одной компании и взаимосвязанных лиц. "Это снегоходы, мото- и квадроциклы, мотобуксировщики, снегоуборщики, двигатели, электроскутеры и электросамокаты, лодочные моторы", - уточняется в сообщении. В справочной информации ФТС указывает, что всего за восемь месяцев 2025 года таможенные органы самостоятельно и во взаимодействии с другими правоохранительными структурами возбудили 210 уголовных дел по результатам проверок с целью пресечения незаконного оборота товаров. "Дополнительно начислено 35 млрд рублей, из которых уже взыскано 27 млрд. Среди основных нарушений можно отметить занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде товаров в соответствии с товарной номенклатурой ЕАЭС, а также незаконный оборот товаров", - отмечается в справочной информации.

