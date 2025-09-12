Участники форума "Добрино" помогли отправить гумгруз в зону СВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен - РИА Новости. Участники всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино" помогли погрузить более семи тонн гуманитарной помощи для бойцов в зону специальной военной операции и жителей новых территорий, сообщили в пресс-центре форума.
"В Ханты-Мансийске состоялась погрузка гумпомощи для бойцов СВО и жителей новых территорий. Сплоченная работа добровольцев, курсантов и форумчан позволила быстро погрузить груз. В ближайшие дни он дойдет до адресатов, наглядно показывая, как гражданское общество объединяется для поддержки тех, кто в этом нуждается, превращая личную инициативу каждого в реальную помощь фронту и мирным жителям", - сообщили в пресс-центре.
Груз весом более семи тонн уже отправился в Сургут, оттуда вместе с другими посылками Гуманитарный добровольческий корпус доставит его в зону специальной военной операции. В составе партии семь генераторов для военных и один для жителей города Курахова, приобретенный на деньги сотрудников главного управления МЧС России по Югре. Также отправлены более 200 адресных посылок для бойцов от их семей и земляков, детекторы для обнаружения дронов, квадрокоптеры и средства защиты. Жителям новых регионов югорчане отправили продукты, средства гигиены, бытовую химию, новую одежду и специальную медицинскую кровать для госпиталя. В сборе груза участвовали жители Ханты-Мансийска и района, адресные посылки поступили из Советского, Берёзовского районов и города Югорска, свой вклад внесли различные организации и предприятия.
Муниципальный координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Ханты-Мансийску Елена Тимофеева отметила значимость помощи и пригласила участников форума "Добрино" присоединиться к гуммиссии.
"Этот груз – весомый вклад в нашу общую победу. Вы даже не представляете, насколько мирные жители благодарны, сколько добрых слов со слезами на глазах нам говорят. Один раз съездите с нами в гуммиссию, вы все увидите своими глазами и поймете, насколько это важно", - цитирует слова Тимофеевой пресс-центр.
Участник форума "Добрино" - школьник из Когалыма Артём Паршин впервые присоединился к такой акции и рад, что "внес свою маленькую лепту в очень большое и нужное дело". Антон Битков из города Куртамыш Курганской области отметил, что "гуманитарная помощь очень важна и "вообще любого рода волонтерство – это хорошее дело, чувствуешь, что ты нужное дело делаешь и помогаешь людям".
Всероссийский форум развития гражданского общества "Добрино" платформы Росмолодёжь.Форумы проходит в Ханты-Мансийске с 9 по 14 сентября в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" и направлен на повышение устойчивости, развитие кадрового потенциала некоммерческого сектора. Участвуют в нем 500 человек из 56 регионов России, а также из Абхазии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана - молодежь, руководители и представители некоммерческих организаций, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, добровольцы, наставники и лидеры общественных инициатив. По итогам форума будут отобраны идеи для возможного включения в финальную версию политики Ассоциации "Добро.рф". Участники форума получат готовые инструменты и понимание, как развивать гражданское общество вокруг себя в стране, своем регионе, городе, сообществе.