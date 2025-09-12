Рейтинг@Mail.ru
Участники форума "Добрино" помогли отправить гумгруз в зону СВО - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
11:25 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/gumpomosch-2041402273.html
Участники форума "Добрино" помогли отправить гумгруз в зону СВО
Участники форума "Добрино" помогли отправить гумгруз в зону СВО - РИА Новости, 12.09.2025
Участники форума "Добрино" помогли отправить гумгруз в зону СВО
Участники всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино" помогли погрузить более семи тонн гуманитарной помощи для бойцов в зону специальной... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:25:00+03:00
2025-09-12T11:25:00+03:00
надежные люди
ханты-мансийск
спецоперация
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041363775_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f843d6673017acd4e2d595913aa3df2.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен - РИА Новости. Участники всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино" помогли погрузить более семи тонн гуманитарной помощи для бойцов в зону специальной военной операции и жителей новых территорий, сообщили в пресс-центре форума. "В Ханты-Мансийске состоялась погрузка гумпомощи для бойцов СВО и жителей новых территорий. Сплоченная работа добровольцев, курсантов и форумчан позволила быстро погрузить груз. В ближайшие дни он дойдет до адресатов, наглядно показывая, как гражданское общество объединяется для поддержки тех, кто в этом нуждается, превращая личную инициативу каждого в реальную помощь фронту и мирным жителям", - сообщили в пресс-центре. Груз весом более семи тонн уже отправился в Сургут, оттуда вместе с другими посылками Гуманитарный добровольческий корпус доставит его в зону специальной военной операции. В составе партии семь генераторов для военных и один для жителей города Курахова, приобретенный на деньги сотрудников главного управления МЧС России по Югре. Также отправлены более 200 адресных посылок для бойцов от их семей и земляков, детекторы для обнаружения дронов, квадрокоптеры и средства защиты. Жителям новых регионов югорчане отправили продукты, средства гигиены, бытовую химию, новую одежду и специальную медицинскую кровать для госпиталя. В сборе груза участвовали жители Ханты-Мансийска и района, адресные посылки поступили из Советского, Берёзовского районов и города Югорска, свой вклад внесли различные организации и предприятия. Муниципальный координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Ханты-Мансийску Елена Тимофеева отметила значимость помощи и пригласила участников форума "Добрино" присоединиться к гуммиссии. "Этот груз – весомый вклад в нашу общую победу. Вы даже не представляете, насколько мирные жители благодарны, сколько добрых слов со слезами на глазах нам говорят. Один раз съездите с нами в гуммиссию, вы все увидите своими глазами и поймете, насколько это важно", - цитирует слова Тимофеевой пресс-центр. Участник форума "Добрино" - школьник из Когалыма Артём Паршин впервые присоединился к такой акции и рад, что "внес свою маленькую лепту в очень большое и нужное дело". Антон Битков из города Куртамыш Курганской области отметил, что "гуманитарная помощь очень важна и "вообще любого рода волонтерство – это хорошее дело, чувствуешь, что ты нужное дело делаешь и помогаешь людям". Всероссийский форум развития гражданского общества "Добрино" платформы Росмолодёжь.Форумы проходит в Ханты-Мансийске с 9 по 14 сентября в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" и направлен на повышение устойчивости, развитие кадрового потенциала некоммерческого сектора. Участвуют в нем 500 человек из 56 регионов России, а также из Абхазии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана - молодежь, руководители и представители некоммерческих организаций, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, добровольцы, наставники и лидеры общественных инициатив. По итогам форума будут отобраны идеи для возможного включения в финальную версию политики Ассоциации "Добро.рф". Участники форума получат готовые инструменты и понимание, как развивать гражданское общество вокруг себя в стране, своем регионе, городе, сообществе.
https://ria.ru/20250911/pomosch-2041267619.html
ханты-мансийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041363775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90667c2ffa8d29c4789e0824ce8d3176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийск, спецоперация, гуманитарная помощь
Надежные люди, Ханты-Мансийск, Спецоперация, Гуманитарная помощь
Участники форума "Добрино" помогли отправить гумгруз в зону СВО

Участники форума "Добрино" помогли погрузить более 7 тонн гумпомощи в зону СВО

© Фото : Пресс-центр Всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино"Участники всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино" помогли погрузить более семи тонн гуманитарной помощи для бойцов в зону СВО и жителей новых территорий
Участники всероссийского форума развития гражданского общества Добрино помогли погрузить более семи тонн гуманитарной помощи для бойцов в зону СВО и жителей новых территорий - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : Пресс-центр Всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино"
Читать ria.ru в
Дзен
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен - РИА Новости. Участники всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино" помогли погрузить более семи тонн гуманитарной помощи для бойцов в зону специальной военной операции и жителей новых территорий, сообщили в пресс-центре форума.
"В Ханты-Мансийске состоялась погрузка гумпомощи для бойцов СВО и жителей новых территорий. Сплоченная работа добровольцев, курсантов и форумчан позволила быстро погрузить груз. В ближайшие дни он дойдет до адресатов, наглядно показывая, как гражданское общество объединяется для поддержки тех, кто в этом нуждается, превращая личную инициативу каждого в реальную помощь фронту и мирным жителям", - сообщили в пресс-центре.
© Фото : Пресс-центр Всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино"Участники всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино" помогли погрузить более семи тонн гуманитарной помощи для бойцов в зону СВО и жителей новых территорий
Участники всероссийского форума развития гражданского общества Добрино помогли погрузить более семи тонн гуманитарной помощи для бойцов в зону СВО и жителей новых территорий - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : Пресс-центр Всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино"
Участники всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино" помогли погрузить более семи тонн гуманитарной помощи для бойцов в зону СВО и жителей новых территорий
Груз весом более семи тонн уже отправился в Сургут, оттуда вместе с другими посылками Гуманитарный добровольческий корпус доставит его в зону специальной военной операции. В составе партии семь генераторов для военных и один для жителей города Курахова, приобретенный на деньги сотрудников главного управления МЧС России по Югре. Также отправлены более 200 адресных посылок для бойцов от их семей и земляков, детекторы для обнаружения дронов, квадрокоптеры и средства защиты. Жителям новых регионов югорчане отправили продукты, средства гигиены, бытовую химию, новую одежду и специальную медицинскую кровать для госпиталя. В сборе груза участвовали жители Ханты-Мансийска и района, адресные посылки поступили из Советского, Берёзовского районов и города Югорска, свой вклад внесли различные организации и предприятия.
Муниципальный координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Ханты-Мансийску Елена Тимофеева отметила значимость помощи и пригласила участников форума "Добрино" присоединиться к гуммиссии.
"Этот груз – весомый вклад в нашу общую победу. Вы даже не представляете, насколько мирные жители благодарны, сколько добрых слов со слезами на глазах нам говорят. Один раз съездите с нами в гуммиссию, вы все увидите своими глазами и поймете, насколько это важно", - цитирует слова Тимофеевой пресс-центр.
Участник форума "Добрино" - школьник из Когалыма Артём Паршин впервые присоединился к такой акции и рад, что "внес свою маленькую лепту в очень большое и нужное дело". Антон Битков из города Куртамыш Курганской области отметил, что "гуманитарная помощь очень важна и "вообще любого рода волонтерство – это хорошее дело, чувствуешь, что ты нужное дело делаешь и помогаешь людям".
Всероссийский форум развития гражданского общества "Добрино" платформы Росмолодёжь.Форумы проходит в Ханты-Мансийске с 9 по 14 сентября в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" и направлен на повышение устойчивости, развитие кадрового потенциала некоммерческого сектора. Участвуют в нем 500 человек из 56 регионов России, а также из Абхазии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана - молодежь, руководители и представители некоммерческих организаций, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, добровольцы, наставники и лидеры общественных инициатив. По итогам форума будут отобраны идеи для возможного включения в финальную версию политики Ассоциации "Добро.рф". Участники форума получат готовые инструменты и понимание, как развивать гражданское общество вокруг себя в стране, своем регионе, городе, сообществе.
Из Кирова в зону СВО отправился еще один гуманитарный конвой - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Медикаменты и маскировочные сети отправили из Кировской области бойцам СВО
11 сентября, 17:53
 
Надежные людиХанты-МансийскСпецоперацияГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала