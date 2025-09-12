Рейтинг@Mail.ru
Границу Белоруссии и Польши не успели пересечь сотни автомобилей - РИА Новости, 12.09.2025
01:37 12.09.2025 (обновлено: 09:39 12.09.2025)
Границу Белоруссии и Польши не успели пересечь сотни автомобилей
МИНСК, 12 сен — РИА Новости. Польша закрыла границу с Белоруссией, ее не успели пересечь около 1,5 тысячи автомобилей и десятки автобусов, оставшиеся на белорусской стороне. Госпогранкомитет Белоруссии в своем аккаунте в TikTok вел прямую трансляцию из пункта пропуска "Брест". Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши. Официально Польша в полночь (1.00 по белорусскому времени) прекратила пропуск транспорта на белорусско-польской границе. Однако и до этого транспорт практически не пересекал границу. Каких-либо изменений в обстановке после официального закрытия границы, судя по трансляции, не произошло. Примерно через 15 минут польские пограничники установили заграждение – спираль Бруно и металлические щиты. По состоянию на 19.00 въезда на польскую территорию ожидали 1680 легковых автомобилей и 65 автобусов. В очереди находились граждане Польши, Германии и других стран ЕС. Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отделения пограничного контроля "Варшавский мост" капитан Станислав Кирпиченок, за последний час Польша приняла на свою территорию 20 легковых транспортных средств и шесть автобусов. Учитывая замедленное оформление, можно было спрогнозировать, что польская сторона пропустит на свою территорию с 19.00 до закрытия границы не более 150 транспортных средств, сообщил погранкомитет. Пока нет данных, сколько машин не смогли проехать. На границу приехала группа журналистов освещать момент ее закрытия. Во время трансляции погранкомитет показал польскую машину с гражданами Польши, которые не успели проехать домой. На вопрос, как он планирует вернуться, поляк ответил, что пока никак не планирует. Он также сообщил, что белорусские пограничники быстро оформили пропуск его автомобиля. Он пока не знает, что делать. Перед границей стоят и несколько автобусов с людьми, им придется вернуться. Неизвестно, когда Польша откроет границу.
Границу Белоруссии и Польши не успели пересечь сотни автомобилей

Обстановка на пропускном пункте "Варшавский мост" на белорусско-польской границе. 11 сентября 2025
Россия призвала Польшу изменить решение по закрытию границы с Белоруссией
Вчера, 20:28
МИД Белоруссии осудил действия Польши и Латвии по закрытию воздушных границ
Вчера, 17:18
Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат
Польша перебросит на границу с Белоруссией 40 тысяч солдат
Вчера, 21:43
 
