Польша полностью закрыла границу с Белоруссией
00:27 12.09.2025 (обновлено: 10:21 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/granitsa-2041331316.html
Польша полностью закрыла границу с Белоруссией
2025-09-12T00:27:00+03:00
2025-09-12T10:21:00+03:00
ВАРШАВА, 12 сен - РИА Новости. Польша в полночь с четверга на пятницу полностью закрывает границу с Белоруссией. Работу прекратят действующие до сих пор один автомобильный и два железнодорожных пункта пропуска. Премьер-министр Польши Дональд Туск, объявляя о данном решении, обосновал его "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши. До сих пор не известно, на какой срок Польша закрывает свою границу с Белоруссией. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что дата открытия границы не определена и не будет автоматически связана с датой окончания учений "Запад-2025". По его словам, Польша, закрывая границу, опасается не столько российско-белорусских учений, сколько "провокаций в широком понятии". При этом Кервиньский пообещал "ни дня не держать границу напрасно закрытой". После сообщения о закрытии границы в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши Кшиштоф Ожанна, которому заявлен устный протест. В Минске назвали этот шаг незаконным и безосновательным. Согласно позиции министерства, временное приостановление пропуска свидетельствует скорее о намерении скрыть свои собственные действия, чем о наличии какой-либо угрозы со стороны Белоруссии. Эта позиция была также доведена до сведения поверенного в делах Европейского союза в Белоруссии Стена Нёрлова. Европейский дипломат заверил, что действиям Польши будет дана соответствующая оценка на предмет "соразмерности предпринятых мер и реальной степени угрозы". Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
Польские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе. 12 сентября 2025
Польские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе. 12 сентября 2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Польские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе. 12 сентября 2025
ВАРШАВА, 12 сен - РИА Новости. Польша в полночь с четверга на пятницу полностью закрывает границу с Белоруссией.
Работу прекратят действующие до сих пор один автомобильный и два железнодорожных пункта пропуска.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, объявляя о данном решении, обосновал его "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.
До сих пор не известно, на какой срок Польша закрывает свою границу с Белоруссией. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что дата открытия границы не определена и не будет автоматически связана с датой окончания учений "Запад-2025". По его словам, Польша, закрывая границу, опасается не столько российско-белорусских учений, сколько "провокаций в широком понятии".
При этом Кервиньский пообещал "ни дня не держать границу напрасно закрытой".
После сообщения о закрытии границы в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши Кшиштоф Ожанна, которому заявлен устный протест.
В Минске назвали этот шаг незаконным и безосновательным. Согласно позиции министерства, временное приостановление пропуска свидетельствует скорее о намерении скрыть свои собственные действия, чем о наличии какой-либо угрозы со стороны Белоруссии.
Эта позиция была также доведена до сведения поверенного в делах Европейского союза в Белоруссии Стена Нёрлова. Европейский дипломат заверил, что действиям Польши будет дана соответствующая оценка на предмет "соразмерности предпринятых мер и реальной степени угрозы".
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
