Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе, пишет Axios - РИА Новости, 12.09.2025
20:01 12.09.2025
Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе, пишет Axios
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу утром провел встречу с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента. По данным издания, встреча состоялась накануне переговоров Рубио с премьер-министром Катара и предстоящего визита госсекретаря в Израиль, запланированного на субботу. Иные подробности состоявшейся встречи пока не раскрываются. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу утром провел встречу с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента.
По данным издания, встреча состоялась накануне переговоров Рубио с премьер-министром Катара и предстоящего визита госсекретаря в Израиль, запланированного на субботу. Иные подробности состоявшейся встречи пока не раскрываются.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара.
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем".
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
