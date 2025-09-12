В ГД внесли проект, касающийся благоустройства районов

https://ria.ru/20250912/gosduma-2041507196.html

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательном согласовании благоустройства района с местными жителями на открытых собраниях, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Амир Хамитов, Анна Скрозникова и Александр Демин. Инициативой предлагается внести изменения в статью 58 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" (Правила благоустройства территории муниципального образования). "Предлагается обязать муниципальные образования утверждать порядок участия граждан и организаций в процессе обсуждения, планирования мероприятий по благоустройству территорий", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что в последние годы наблюдается негативная тенденция в сфере городского благоустройства: решения об улучшении дворов, парков и других общественных пространств принимаются без учета мнения граждан, согласно опросу ВЦИОМ, наиболее распространённая жалоба граждан на городскую среду – градостроительные решения, принимаемые без учета мнения жителей (такую проблему отметили 18% граждан, а в крупнейших городах – до 30% жителей). "Несмотря на очевидную необходимость вовлечения граждан в процесс обсуждения мероприятий по благоустройству, действующее законодательство не закрепляет обязанность муниципальных властей утверждать порядок их участия", - следует из пояснительной записки к законопроекту. В документе отмечается, что Минстрой рекомендовал привлекать жителей на всех этапах реализации проектов и заранее информировать граждан о планируемых изменениях, однако сейчас отсутствует единый обязательный стандарт, предписывающий органам местной власти проводить публичные обсуждения будущих проектов благоустройства и учитывать мнения жителей при принятии решений. "Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральное законодательство, обязывающих органы местного самоуправления утверждать и реализовывать процедуру участия жителей и организаций на всех этапах благоустройства. Таким образом, принципы, заложенные Минстроем в методических рекомендациях, будут закреплены на законодательном уровне", - говорится в пояснительной записке. В документе также подчеркивается, что каждый муниципалитет должен будет прописать в правилах благоустройства порядок публичного обсуждения планируемых проектов с местными жителями, проведение открытых встреч или слушаний и учёт результатов такого обсуждения при принятии окончательных решений, гражданам, участвующим в общественном обсуждении, гарантируется право голоса – возможность высказывать свои предложения и участвовать в итоговом выборе вариантов благоустройства. По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить реальный общественный контроль и учёт мнения большинства активных жителей, пришедших на обсуждение. "Предлагаемые изменения направлены на установление обязательного взаимодействия чиновников с жителями при благоустройстве территорий. Укрепление обратной связи между властью и обществом позволит повысить доверие граждан к решениям в сфере благоустройства и обеспечить более эффективное расходование бюджетных средств с учётом приоритетов самих жителей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

