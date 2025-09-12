Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект, касающийся благоустройства районов - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 12.09.2025 (обновлено: 16:25 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/gosduma-2041507196.html
В ГД внесли проект, касающийся благоустройства районов
В ГД внесли проект, касающийся благоустройства районов - РИА Новости, 12.09.2025
В ГД внесли проект, касающийся благоустройства районов
В Госдуму внесен законопроект об обязательном согласовании благоустройства района с местными жителями на открытых собраниях, документ доступен в думской... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T16:24:00+03:00
2025-09-12T16:25:00+03:00
общество
владислав даванков
сардана авксентьева
амир хамитов
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_165c03ec4f292468194bf370e4ec421e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательном согласовании благоустройства района с местными жителями на открытых собраниях, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Амир Хамитов, Анна Скрозникова и Александр Демин. Инициативой предлагается внести изменения в статью 58 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" (Правила благоустройства территории муниципального образования). "Предлагается обязать муниципальные образования утверждать порядок участия граждан и организаций в процессе обсуждения, планирования мероприятий по благоустройству территорий", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что в последние годы наблюдается негативная тенденция в сфере городского благоустройства: решения об улучшении дворов, парков и других общественных пространств принимаются без учета мнения граждан, согласно опросу ВЦИОМ, наиболее распространённая жалоба граждан на городскую среду – градостроительные решения, принимаемые без учета мнения жителей (такую проблему отметили 18% граждан, а в крупнейших городах – до 30% жителей). "Несмотря на очевидную необходимость вовлечения граждан в процесс обсуждения мероприятий по благоустройству, действующее законодательство не закрепляет обязанность муниципальных властей утверждать порядок их участия", - следует из пояснительной записки к законопроекту. В документе отмечается, что Минстрой рекомендовал привлекать жителей на всех этапах реализации проектов и заранее информировать граждан о планируемых изменениях, однако сейчас отсутствует единый обязательный стандарт, предписывающий органам местной власти проводить публичные обсуждения будущих проектов благоустройства и учитывать мнения жителей при принятии решений. "Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральное законодательство, обязывающих органы местного самоуправления утверждать и реализовывать процедуру участия жителей и организаций на всех этапах благоустройства. Таким образом, принципы, заложенные Минстроем в методических рекомендациях, будут закреплены на законодательном уровне", - говорится в пояснительной записке. В документе также подчеркивается, что каждый муниципалитет должен будет прописать в правилах благоустройства порядок публичного обсуждения планируемых проектов с местными жителями, проведение открытых встреч или слушаний и учёт результатов такого обсуждения при принятии окончательных решений, гражданам, участвующим в общественном обсуждении, гарантируется право голоса – возможность высказывать свои предложения и участвовать в итоговом выборе вариантов благоустройства. По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить реальный общественный контроль и учёт мнения большинства активных жителей, пришедших на обсуждение. "Предлагаемые изменения направлены на установление обязательного взаимодействия чиновников с жителями при благоустройстве территорий. Укрепление обратной связи между властью и обществом позволит повысить доверие граждан к решениям в сфере благоустройства и обеспечить более эффективное расходование бюджетных средств с учётом приоритетов самих жителей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007405503.html
https://realty.ria.ru/20250609/gd-2021803613.html
https://ria.ru/20250911/gosduma-2041188251.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_8d69fbae307798186bd4e219606ae3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владислав даванков, сардана авксентьева, амир хамитов, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), вциом
Общество, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Амир Хамитов, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), ВЦИОМ
В ГД внесли проект, касающийся благоустройства районов

В ГД внесли проект о согласовании благоустройства с жителями района

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательном согласовании благоустройства района с местными жителями на открытых собраниях, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Амир Хамитов, Анна Скрозникова и Александр Демин. Инициативой предлагается внести изменения в статью 58 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" (Правила благоустройства территории муниципального образования).
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин высказался о работе по благоустройству городов
26 марта, 12:41
"Предлагается обязать муниципальные образования утверждать порядок участия граждан и организаций в процессе обсуждения, планирования мероприятий по благоустройству территорий", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе уточняется, что в последние годы наблюдается негативная тенденция в сфере городского благоустройства: решения об улучшении дворов, парков и других общественных пространств принимаются без учета мнения граждан, согласно опросу ВЦИОМ, наиболее распространённая жалоба граждан на городскую среду – градостроительные решения, принимаемые без учета мнения жителей (такую проблему отметили 18% граждан, а в крупнейших городах – до 30% жителей).
"Несмотря на очевидную необходимость вовлечения граждан в процесс обсуждения мероприятий по благоустройству, действующее законодательство не закрепляет обязанность муниципальных властей утверждать порядок их участия", - следует из пояснительной записки к законопроекту.
В документе отмечается, что Минстрой рекомендовал привлекать жителей на всех этапах реализации проектов и заранее информировать граждан о планируемых изменениях, однако сейчас отсутствует единый обязательный стандарт, предписывающий органам местной власти проводить публичные обсуждения будущих проектов благоустройства и учитывать мнения жителей при принятии решений.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В ГД одобрили проект об изменении условий госконтрактов при благоустройстве
9 июня, 14:58
"Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральное законодательство, обязывающих органы местного самоуправления утверждать и реализовывать процедуру участия жителей и организаций на всех этапах благоустройства. Таким образом, принципы, заложенные Минстроем в методических рекомендациях, будут закреплены на законодательном уровне", - говорится в пояснительной записке.
В документе также подчеркивается, что каждый муниципалитет должен будет прописать в правилах благоустройства порядок публичного обсуждения планируемых проектов с местными жителями, проведение открытых встреч или слушаний и учёт результатов такого обсуждения при принятии окончательных решений, гражданам, участвующим в общественном обсуждении, гарантируется право голоса – возможность высказывать свои предложения и участвовать в итоговом выборе вариантов благоустройства.
По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить реальный общественный контроль и учёт мнения большинства активных жителей, пришедших на обсуждение.
"Предлагаемые изменения направлены на установление обязательного взаимодействия чиновников с жителями при благоустройстве территорий. Укрепление обратной связи между властью и обществом позволит повысить доверие граждан к решениям в сфере благоустройства и обеспечить более эффективное расходование бюджетных средств с учётом приоритетов самих жителей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В ГД внесли проект, регулирующий отмену автобусных маршрутов
11 сентября, 13:32
 
ОбществоВладислав ДаванковСардана АвксентьеваАмир ХамитовГосдума РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала