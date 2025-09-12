https://ria.ru/20250912/gosduma-2041478798.html
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам - РИА Новости, 12.09.2025
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") предложил приравнять вейпы к наркотикам и тем самым увеличить ответственность за их... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:48:00+03:00
2025-09-12T14:48:00+03:00
2025-09-12T14:48:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_cf1c905a01ace60ea8f0febde9dc2dd0.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") предложил приравнять вейпы к наркотикам и тем самым увеличить ответственность за их потребление и продажу. "Одного полного запрета недостаточно, нужно увеличить ответственность за употребление и продажу вейпов за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что вейпы - это и есть наркотики. "Поэтому и ответственность за их употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков", - заключил он.
https://ria.ru/20250623/prodazha-2024922457.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_263:0:2143:1410_1920x0_80_0_0_a39925e66de369acc1e6639dd353f688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Депутат Гусев предложил приравнять вейпы к наркотикам
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") предложил приравнять вейпы к наркотикам и тем самым увеличить ответственность за их потребление и продажу.
"Одного полного запрета недостаточно, нужно увеличить ответственность за употребление и продажу вейпов за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что вейпы - это и есть наркотики.
"Поэтому и ответственность за их употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков", - заключил он.