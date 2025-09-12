Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам - РИА Новости, 12.09.2025
14:48 12.09.2025
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") предложил приравнять вейпы к наркотикам и тем самым увеличить ответственность за их потребление и продажу. "Одного полного запрета недостаточно, нужно увеличить ответственность за употребление и продажу вейпов за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что вейпы - это и есть наркотики. "Поэтому и ответственность за их употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков", - заключил он.
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы России / Автомобиль у здания Госдумы России
Автомобиль у здания Госдумы России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы России /
Автомобиль у здания Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") предложил приравнять вейпы к наркотикам и тем самым увеличить ответственность за их потребление и продажу.
"Одного полного запрета недостаточно, нужно увеличить ответственность за употребление и продажу вейпов за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что вейпы - это и есть наркотики.
"Поэтому и ответственность за их употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков", - заключил он.
