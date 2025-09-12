https://ria.ru/20250912/gosduma-2041478798.html

В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам

12.09.2025

В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") предложил приравнять вейпы к наркотикам и тем самым увеличить ответственность за их... РИА Новости, 12.09.2025

общество

госдума рф

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") предложил приравнять вейпы к наркотикам и тем самым увеличить ответственность за их потребление и продажу. "Одного полного запрета недостаточно, нужно увеличить ответственность за употребление и продажу вейпов за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что вейпы - это и есть наркотики. "Поэтому и ответственность за их употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков", - заключил он.

Новости

