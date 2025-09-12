https://ria.ru/20250912/golosovanie-2041421155.html
Около миллиона избирателей уже проголосовали дистанционно
Почти один миллион человек уже приняли участие в ДЭГ в единый день голосования, заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на брифинге. РИА Новости, 12.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041384264_0:0:3390:1907_1920x0_80_0_0_9b2671c138750b5c8abd69ec3953a536.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Почти один миллион человек уже приняли участие в ДЭГ в единый день голосования, заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на брифинге."Уже более 50 процентов избирателей, записавшихся на голосование, к этому времени проголосовали, это без малого миллион человек", — сказал он.По его словам, к концу дня в рамках ДЭГ ожидается явка около 70 процентов.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых: Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.
Около миллиона избирателей уже проголосовали дистанционно
Более 50% записавшихся на ДЭГ избирателей уже проголосовали дистанционно
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Почти один миллион человек уже приняли участие в ДЭГ в единый день голосования, заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на брифинге.
"Уже более 50 процентов избирателей, записавшихся на голосование, к этому времени проголосовали, это без малого миллион человек", — сказал он.
Работа комиссии № 41 после закрытия избирательного участка на выборах губернатора Камчатского края в Петропавловске-Камчатском.
1 из 5
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области.
2 из 5
Люди голосуют на выборах глав регионов через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве.
3 из 5
Женщина на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в Биробиджане.
4 из 5
Мужчина во время голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов.
5 из 5
По его словам, к концу дня в рамках ДЭГ ожидается явка около 70 процентов.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.
Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых: Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.
В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.