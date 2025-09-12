Около миллиона избирателей уже проголосовали дистанционно

Рейтинг@Mail.ru
12:29 12.09.2025 (обновлено: 13:17 12.09.2025)
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Почти один миллион человек уже приняли участие в ДЭГ в единый день голосования, заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на брифинге."Уже более 50 процентов избирателей, записавшихся на голосование, к этому времени проголосовали, это без малого миллион человек", — сказал он.По его словам, к концу дня в рамках ДЭГ ожидается явка около 70 процентов.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых: Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.
