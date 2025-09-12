https://ria.ru/20250912/golosovanie-2041402420.html

Голосование в Ростовской области началось в штатном режиме

Голосование в Ростовской области началось в штатном режиме

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Голосование в Ростовской области началось в штатном режиме, все участки приступили к своей работе в 8.00, сообщил председатель облизбиркома Андрей Буров. "Голосование в Ростовской области началось в штатном режиме. Все участки, их более 2,5 тысячи, открылись в 8.00 утра, приступили к своей работе. Обстановка на данный момент штатная и спокойная. 11 избирательных кампаний подходят к своему завершению, в том числе выборы губернатора в Ростовской области", - сказал Буров на видеоконференции в Центральной избирательной комиссии. Он отметил, что около 260 тысяч избирателей в Ростовской области выбрали дистанционное электронное голосование. "Мы осознаем, что в нынешних условиях наша ключевая задача - это обеспечить безопасность всех участников избирательного процесса: избирателей, членов комиссии, наблюдателей и иных участников избирательных действий", - подчеркнул Буров. Выборы в регионах России проходят с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

