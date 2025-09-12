В России стартовал единый день голосования
Урна с бюллетенями для голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В России стартовал единый день голосования, он пройдет с 12 по 14 сентября.
В 20 регионах страны проведут прямые выборы губернаторов. В их числе:
- Коми;
- Татарстан;
- Чувашия;
- Севастополь;
- Камчатка;
- Краснодарский край;
- Еврейская автономная область;
- Пермский край;
- Архангельская область;
- Брянская;
- Иркутская;
- Калужская;
- Костромская;
- Курская;
- Ленинградская;
- Новгородская;
- Оренбургская;
- Ростовская;
- Свердловская;
- Тамбовская.
Часть этих кампаний связана с кадровыми перестановками в губернаторском корпусе. Так, в ноябре 2024 года президент уволил по собственному желанию глав Тамбовской, Ростовской, ЕАО и Коми, назначив временно исполняющих обязанности. В декабре заявление о досрочном прекращении полномочий подал губернатор Курской области. В феврале Владимир Путин принял отставку главы Новгородской области, назначив его замминистра транспорта. В марте посты покинули руководители Свердловской и Оренбургской областей, также досрочно завершил работу в качестве главы региона губернатор Ненецкого автономного округа.
Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 российских субъектах, среди которых: Коми, Ямало-Ненецком автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.
Кроме того, в 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 российском регионе.
Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.
Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в 24 регионах.