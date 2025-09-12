https://ria.ru/20250912/golosovanie-2041359725.html

В России стартовал единый день голосования

12.09.2025

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В России стартовал единый день голосования, он пройдет с 12 по 14 сентября. В 20 регионах страны проведут прямые выборы губернаторов. В их числе:Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 российских субъектах, среди которых: Коми, Ямало-Ненецком автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области. Кроме того, в 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 российском регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье. Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в 24 регионах.

