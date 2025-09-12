Рейтинг@Mail.ru
В России стартовал единый день голосования
00:11 12.09.2025 (обновлено: 10:43 12.09.2025)
В России стартовал единый день голосования
В России стартовал единый день голосования
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В России стартовал единый день голосования, он пройдет с 12 по 14 сентября. В 20 регионах страны проведут прямые выборы губернаторов. В их числе:Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 российских субъектах, среди которых: Коми, Ямало-Ненецком автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области. Кроме того, в 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 российском регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье. Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в 24 регионах.
В России стартовал единый день голосования

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Урна с бюллетенями для голосования. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В России стартовал единый день голосования, он пройдет с 12 по 14 сентября.
В 20 регионах страны проведут прямые выборы губернаторов. В их числе:
  • Коми;
  • Татарстан;
  • Чувашия;
  • Севастополь;
  • Камчатка;
  • Краснодарский край;
  • Еврейская автономная область;
  • Пермский край;
  • Архангельская область;
  • Брянская;
  • Иркутская;
  • Калужская;
  • Костромская;
  • Курская;
  • Ленинградская;
  • Новгородская;
  • Оренбургская;
  • Ростовская;
  • Свердловская;
  • Тамбовская.

Часть этих кампаний связана с кадровыми перестановками в губернаторском корпусе. Так, в ноябре 2024 года президент уволил по собственному желанию глав Тамбовской, Ростовской, ЕАО и Коми, назначив временно исполняющих обязанности. В декабре заявление о досрочном прекращении полномочий подал губернатор Курской области. В феврале Владимир Путин принял отставку главы Новгородской области, назначив его замминистра транспорта. В марте посты покинули руководители Свердловской и Оренбургской областей, также досрочно завершил работу в качестве главы региона губернатор Ненецкого автономного округа.

Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Памфилова заявила о готовности ЦИК к появлению новых форм атак на выборы
Вчера, 11:37
Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 российских субъектах, среди которых: Коми, Ямало-Ненецком автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.
Кроме того, в 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 российском регионе.
Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.
Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в 24 регионах.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025
Вчера, 10:51
 
