Врио главы Коми проголосовал на выборах главы региона

Врио главы Коми проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 12.09.2025

Врио главы Коми проголосовал на выборах главы региона

Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что проголосовал на выборах главы региона. РИА Новости, 12.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что проголосовал на выборах главы региона. "На избирательном участке школы №7 Сыктывкара проголосовал - сделал свой выбор", - написал он в своем Telegram-канале. Гольдштейн призвал жителей Коми исполнить гражданский долг, проголосовав на выборах. На пост главы Коми претендуют врио главы республики Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

