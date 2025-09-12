Врио главы Коми проголосовал на выборах главы региона

Рейтинг@Mail.ru
11:08 12.09.2025
2025-09-12T11:08:00+03:00
2025-09-12T11:08:00+03:00
политика
россия
республика коми
севастополь
ростислав гольдштейн
единая россия
лдпр
коммунисты россии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что проголосовал на выборах главы региона. "На избирательном участке школы №7 Сыктывкара проголосовал - сделал свой выбор", - написал он в своем Telegram-канале. Гольдштейн призвал жителей Коми исполнить гражданский долг, проголосовав на выборах. На пост главы Коми претендуют врио главы республики Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что проголосовал на выборах главы региона.
"На избирательном участке школы №7 Сыктывкара проголосовал - сделал свой выбор", - написал он в своем Telegram-канале.
Гольдштейн призвал жителей Коми исполнить гражданский долг, проголосовав на выборах.
На пост главы Коми претендуют врио главы республики Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива").
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
