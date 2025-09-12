https://ria.ru/20250912/glavy-2041479265.html
Министры стран G7 обсудят санкции против Индии и КНР, пишет Bloomberg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главы минфинов стран G7 проведут заседание в пятницу, на котором обсудят возможность вторичных санкций против Индии и КНР за покупку российской нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Министры финансов стран G7 проведут проведут разговор в пятницу, чтобы обсудить возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за их закупок российской нефти", - говорится в публикации. Отмечается, что министры также обсудят потенциальное использование российских активов, заморозку которых в РФ не раз называли воровством.
