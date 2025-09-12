Рейтинг@Mail.ru
В Германии бизнесмену грозит уголовное преследование за посылку из России - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 12.09.2025 (обновлено: 18:21 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/germaniya-2041520541.html
В Германии бизнесмену грозит уголовное преследование за посылку из России
В Германии бизнесмену грозит уголовное преследование за посылку из России - РИА Новости, 12.09.2025
В Германии бизнесмену грозит уголовное преследование за посылку из России
Гражданину Германии грозит уголовное преследование после получения посылки из России, передает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T17:21:00+03:00
2025-09-12T18:21:00+03:00
в мире
россия
шверин
германия
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102457/76/1024577649_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_36a0ace5686cee09985b6b5a790db590.jpg
БЕРЛИН, 12 сен — РИА Новости. Гражданину Германии грозит уголовное преследование после получения посылки из России, передает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk."Прокуратура Шверина ведет расследование в отношении предпринимателя из Веббелина под Людвигслюстом. Мужчина якобы совершил правонарушение, поскольку его знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском", — говорится в сообщении.По данным СМИ, на минувшей неделе гражданин ФРГ — сельскохозяйственный предприниматель — получил письмо от надзорного ведомства. В нем утверждается, что он якобы нарушил режим санкций ЕС против России. Согласно документу, получение посылки квалифицируется как уголовное правонарушение, за которое грозит лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Теперь немец должен в течение трех недель составить письменное объяснение, а также предоставить полные персональные данные и сведения о ежемесячном чистом доходе, отмечается в статье."Я не преступник, это смехотворно", — сказал он в беседе с NDR.По словам мужчины, подарок на Пасху ему прислал говорящий по-немецки барнаулец, с которым он познакомился на сельскохозяйственной выставке несколько лет назад. На Рождество предприниматель сам отправил посылку в Россию. "Теперь он, видимо, хотел отплатить мне тем же способом", — поделился собеседник телерадиокомпании. При этом посылку от россиянина так и не доставили, поскольку ее приостановила почта в Лейпциге. Таможня проверила содержимое и составила протокол на "один кусок мыла, один декоративный предмет из дерева, один компакт-диск". Все это значится в санкционном списке. Товары, стоимость которых оценили в 26,83 евро, были изъяты. Мужчина привлек юриста и намерен судиться, резюмируется в материале.
https://ria.ru/20250212/germaniya-1998891970.html
https://ria.ru/20250906/germaniya-2040181214.html
https://ria.ru/20241215/rossija-1989287989.html
россия
шверин
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102457/76/1024577649_39:0:2000:1471_1920x0_80_0_0_8920e83b3c772ce39523d0a409f5ccf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, шверин, германия, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Шверин, Германия, Владимир Путин, Евросоюз
В Германии бизнесмену грозит уголовное преследование за посылку из России

В Германии бизнесмену грозит уголовное преследование за посылку с мылом из РФ

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 12 сен — РИА Новости. Гражданину Германии грозит уголовное преследование после получения посылки из России, передает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.
"Прокуратура Шверина ведет расследование в отношении предпринимателя из Веббелина под Людвигслюстом. Мужчина якобы совершил правонарушение, поскольку его знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском", — говорится в сообщении.
«Спасибо, очень рад». Гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в Брянске - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Немец, не согласный с политикой Германии, переехал в Брянск
12 февраля, 16:02
По данным СМИ, на минувшей неделе гражданин ФРГ — сельскохозяйственный предприниматель — получил письмо от надзорного ведомства. В нем утверждается, что он якобы нарушил режим санкций ЕС против России. Согласно документу, получение посылки квалифицируется как уголовное правонарушение, за которое грозит лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.
Теперь немец должен в течение трех недель составить письменное объяснение, а также предоставить полные персональные данные и сведения о ежемесячном чистом доходе, отмечается в статье.
"Я не преступник, это смехотворно", — сказал он в беседе с NDR.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
"Прячут прошлое". Журналист раскрыл лицемерие Германии в отношении России
6 сентября, 15:16
По словам мужчины, подарок на Пасху ему прислал говорящий по-немецки барнаулец, с которым он познакомился на сельскохозяйственной выставке несколько лет назад. На Рождество предприниматель сам отправил посылку в Россию.
"Теперь он, видимо, хотел отплатить мне тем же способом", — поделился собеседник телерадиокомпании.
При этом посылку от россиянина так и не доставили, поскольку ее приостановила почта в Лейпциге. Таможня проверила содержимое и составила протокол на "один кусок мыла, один декоративный предмет из дерева, один компакт-диск". Все это значится в санкционном списке.
Товары, стоимость которых оценили в 26,83 евро, были изъяты. Мужчина привлек юриста и намерен судиться, резюмируется в материале.
Театральная площадь в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Германии рассказали, почему многие немцы хотят переехать в Россию
15 декабря 2024, 10:10
 
В миреРоссияШверинГерманияВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала