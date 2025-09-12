Германия выступила за ужесточение выдачи виз россиянам, пишут СМИ
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство ФРГ выступает за ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций в отношении России, сообщило агентство DPA.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
В документе с изложением позиции ФРГ содержится призыв к полной реализации рекомендаций, опубликованных Еврокомиссией в 2022 году. Эти рекомендации предполагают серьёзное ограничение выдачи виз гражданам России для туристических поездок в страны ЕС, отмечает агентство.
Согласно данным ЕС, в прошлом году консульствами в России было выдано около 542 тысячи виз для краткосрочного пребывания в странах ЕС или в других странах Шенгенской зоны, что примерно на 20% больше, чем в 2023 году. Консульства Италии в России в 2024 году выдали более 152 тысяч шенгенских виз, что примерно на 12% больше, чем в 2023 году. Французские консульства выдали около 124 тысяч виз, испанские - около 111 тысяч, а греческие — почти 60 тысяч. Общее количество шенгенских виз, выданных Германией российским гражданам в 2024 году, составило около 27,3 тысячи. Кроме того, было выдано около 11,3 тысячи национальных виз для долгосрочного пребывания, отмечает DPA.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
