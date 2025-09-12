Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор России обвинил Запад в насаждении безнравственности - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
13:05 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/genprokuror-2041433955.html
Генпрокурор России обвинил Запад в насаждении безнравственности
Генпрокурор России обвинил Запад в насаждении безнравственности - РИА Новости, 12.09.2025
Генпрокурор России обвинил Запад в насаждении безнравственности
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада подвергается... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:05:00+03:00
2025-09-12T13:05:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
суздаль
игорь краснов
союзное государство
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_8400ebbe9e216061fc55d8c8d6ec4c81.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада подвергается насаждению чуждых и разрушительных идей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В Суздале в пятницу под председательством генеральных прокуроров России и Белоруссии Игоря Краснова и Андрея Шведа состоялось заседание объединенной коллегии двух ведомств. Как отмечают в Генпрокуратуре, глава российского надзорного ведомства обратил внимание участников на попытки "насаждения чуждых и разрушительных идей, которым подвергается Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада". "Пропаганда безнравственности, отрицания идеалов семьи, стирание исторической правды, реабилитация нацизма – вот те вызовы, которые сегодня стоят перед нами. Особую тревогу вызывает их направленность на наших детей, молодое поколение", - сказал Краснов, чьи слова приводятся в релизе.
https://ria.ru/20250912/zapad-2041351993.html
россия
белоруссия
суздаль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bd59fe58cfca5835ff717070c0aa8832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, суздаль, игорь краснов, союзное государство, генеральная прокуратура рф
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Суздаль, Игорь Краснов, Союзное государство, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокурор России обвинил Запад в насаждении безнравственности

Генпрокурор Краснов: Союзное государство подвергается насаждению чуждых идей

© Фото : Генпрокуратура РоссииГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : Генпрокуратура России
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада подвергается насаждению чуждых и разрушительных идей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Суздале в пятницу под председательством генеральных прокуроров России и Белоруссии Игоря Краснова и Андрея Шведа состоялось заседание объединенной коллегии двух ведомств.
Как отмечают в Генпрокуратуре, глава российского надзорного ведомства обратил внимание участников на попытки "насаждения чуждых и разрушительных идей, которым подвергается Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада". "Пропаганда безнравственности, отрицания идеалов семьи, стирание исторической правды, реабилитация нацизма – вот те вызовы, которые сегодня стоят перед нами. Особую тревогу вызывает их направленность на наших детей, молодое поколение", - сказал Краснов, чьи слова приводятся в релизе.
Начало военных учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"
Вчера, 07:18
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияСуздальИгорь КрасновСоюзное государствоГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала