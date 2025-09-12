https://ria.ru/20250912/genprokuror-2041433955.html

Генпрокурор России обвинил Запад в насаждении безнравственности

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада подвергается насаждению чуждых и разрушительных идей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В Суздале в пятницу под председательством генеральных прокуроров России и Белоруссии Игоря Краснова и Андрея Шведа состоялось заседание объединенной коллегии двух ведомств. Как отмечают в Генпрокуратуре, глава российского надзорного ведомства обратил внимание участников на попытки "насаждения чуждых и разрушительных идей, которым подвергается Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада". "Пропаганда безнравственности, отрицания идеалов семьи, стирание исторической правды, реабилитация нацизма – вот те вызовы, которые сегодня стоят перед нами. Особую тревогу вызывает их направленность на наших детей, молодое поколение", - сказал Краснов, чьи слова приводятся в релизе.

