Генпрокурор России обвинил Запад в насаждении безнравственности
Генпрокурор России обвинил Запад в насаждении безнравственности - РИА Новости, 12.09.2025
Генпрокурор России обвинил Запад в насаждении безнравственности
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада подвергается...
2025-09-12T13:05:00+03:00
2025-09-12T13:05:00+03:00
2025-09-12T13:05:00+03:00
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада подвергается насаждению чуждых и разрушительных идей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В Суздале в пятницу под председательством генеральных прокуроров России и Белоруссии Игоря Краснова и Андрея Шведа состоялось заседание объединенной коллегии двух ведомств. Как отмечают в Генпрокуратуре, глава российского надзорного ведомства обратил внимание участников на попытки "насаждения чуждых и разрушительных идей, которым подвергается Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада". "Пропаганда безнравственности, отрицания идеалов семьи, стирание исторической правды, реабилитация нацизма – вот те вызовы, которые сегодня стоят перед нами. Особую тревогу вызывает их направленность на наших детей, молодое поколение", - сказал Краснов, чьи слова приводятся в релизе.
Новости
ru-RU
