https://ria.ru/20250912/genprokuratura-2041361448.html

Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи экс-мэра Владивостока

Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи экс-мэра Владивостока - РИА Новости, 12.09.2025

Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи экс-мэра Владивостока

Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T08:54:00+03:00

2025-09-12T08:54:00+03:00

2025-09-12T08:54:00+03:00

владивосток

москва

игорь пушкарев

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/73/1549897382_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_d5c6498bef9ce2fc3e84c83d52c963e5.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Иск Генпрокуратуры зарегистрирован в суде, беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде. Ответчиками по иску значатся более 20 компаний, в том числе АО "Бетоныч", АО "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой", АО "Дальцемент". В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно. В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима. Позднее Пушкарев, как сообщал РИА Новости его адвокат, заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

https://ria.ru/20250911/vzyatki-2041090816.html

https://ria.ru/20250827/sud-2037854507.html

владивосток

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владивосток, москва, игорь пушкарев, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, происшествия