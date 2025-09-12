Рейтинг@Mail.ru
08:54 12.09.2025
Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи экс-мэра Владивостока
Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Иск Генпрокуратуры зарегистрирован в суде, беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде. Ответчиками по иску значатся более 20 компаний, в том числе АО "Бетоныч", АО "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой", АО "Дальцемент". В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно. В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима. Позднее Пушкарев, как сообщал РИА Новости его адвокат, заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.
владивосток, москва, игорь пушкарев, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, происшествия
Владивосток, Москва, Игорь Пушкарев, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд, Происшествия
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"Иск Генпрокуратуры зарегистрирован в суде, беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Экс-сотрудник "Лукойла" давал взятки таможенникам
Вчера, 04:15
Ответчиками по иску значатся более 20 компаний, в том числе АО "Бетоныч", АО "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой", АО "Дальцемент".
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.
Позднее Пушкарев, как сообщал РИА Новости его адвокат, заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.
Елена Копьева, Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов в суде. 27 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Три генерала МВД из Петербурга получили сроки за взятки
27 августа, 13:25
 
Владивосток Москва Игорь Пушкарев Генеральная прокуратура РФ Московский городской суд Происшествия
 
 
