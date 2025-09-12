Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи экс-мэра Владивостока

https://ria.ru/20250912/genprokuratura-2041361448.html
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Иск Генпрокуратуры зарегистрирован в суде, беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде. Ответчиками по иску значатся более 20 компаний, в том числе АО "Бетоныч", АО "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой", АО "Дальцемент". В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно. В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима. Позднее Пушкарев, как сообщал РИА Новости его адвокат, заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.
