Британский принц Гарри прибыл в Киев
09:07 12.09.2025 (обновлено: 10:13 12.09.2025)
Британский принц Гарри прибыл в Киев
Британский принц Гарри прибыл в Киев - РИА Новости, 12.09.2025
Британский принц Гарри прибыл в Киев
Британский принц Гарри приехал на Украину, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Британский принц Гарри приехал на Украину, сообщает газета Guardian. Отмечается, что Гарри приехал в Киев после приглашения украинского правительства. "Во время визита в столицу Украины он и команда фонда Invictus Games намерены детально обсудить инициативы по поддержке и реабилитации раненых", - говорится в публикации. Сам Гарри отметил, что перед визитом спросил о возможности поездки у правительства Британии и у супруги. Отмечается, что во время визита Гарри планирует встретиться с премьером Украины Юлией Свириденко.
Британский принц Гарри прибыл в Киев

Принц Гарри прибыл в Киев после приглашения украинского правительства

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Британский принц Гарри приехал на Украину, сообщает газета Guardian.
Отмечается, что Гарри приехал в Киев после приглашения украинского правительства.
«
"Во время визита в столицу Украины он и команда фонда Invictus Games намерены детально обсудить инициативы по поддержке и реабилитации раненых", - говорится в публикации.
Сам Гарри отметил, что перед визитом спросил о возможности поездки у правительства Британии и у супруги.
Отмечается, что во время визита Гарри планирует встретиться с премьером Украины Юлией Свириденко.
