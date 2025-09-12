США будут давить на G7 в вопросе пошлин для Индии и КНР, пишут СМИ

https://ria.ru/20250912/ft-2041332224.html

США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти, сообщает газета Financial Times РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти, сообщает газета Financial Times со ссылки на информированные источники."Ранее на этой неделе мы дали ясно понять нашим союзникам по ЕС, что… им необходимо присоединиться к нам и ввести значимые пошлины (против Индии и Китая), которые будут отменены в день окончания конфликта (на Украине)… Наши партнеры по "Большой семерке" должны присоединиться к нам", — сказал собеседник издания из американского минфина.Другие источники сообщили, что США предлагают ввести пошлины на уровне от 50% до 100%.По данным издания, в пятницу в ходе видеоконференции министры финансов стран G7 обсудят предложение Вашингтона на фоне намерений президента США Дональда Трампа активизировать усилия для достижения мирного соглашения по Украине.Ранее Financial Times сообщала, что Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. По данным Wall Street Journal, в Брюсселе в ответ сослались на то, что не используют такие меры в санкционной политике.Пошлины ТрампаВ последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.При этом за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.

