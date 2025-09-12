Рейтинг@Mail.ru
США будут давить на G7 в вопросе пошлин для Индии и КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 12.09.2025 (обновлено: 06:00 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/ft-2041332224.html
США будут давить на G7 в вопросе пошлин для Индии и КНР, пишут СМИ
США будут давить на G7 в вопросе пошлин для Индии и КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2025
США будут давить на G7 в вопросе пошлин для Индии и КНР, пишут СМИ
США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти, сообщает газета Financial Times РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T00:38:00+03:00
2025-09-12T06:00:00+03:00
в мире
сша
индия
китай
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти, сообщает газета Financial Times со ссылки на информированные источники."Ранее на этой неделе мы дали ясно понять нашим союзникам по ЕС, что… им необходимо присоединиться к нам и ввести значимые пошлины (против Индии и Китая), которые будут отменены в день окончания конфликта (на Украине)… Наши партнеры по "Большой семерке" должны присоединиться к нам", — сказал собеседник издания из американского минфина.Другие источники сообщили, что США предлагают ввести пошлины на уровне от 50% до 100%.По данным издания, в пятницу в ходе видеоконференции министры финансов стран G7 обсудят предложение Вашингтона на фоне намерений президента США Дональда Трампа активизировать усилия для достижения мирного соглашения по Украине.Ранее Financial Times сообщала, что Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. По данным Wall Street Journal, в Брюсселе в ответ сослались на то, что не используют такие меры в санкционной политике.Пошлины ТрампаВ последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.При этом за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
https://ria.ru/20250911/gosdolg-2041046024.html
https://ria.ru/20250911/poshliny-2041329224.html
https://ria.ru/20250910/modi-2040832667.html
сша
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия, китай, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, g7
В мире, США, Индия, Китай, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, G7
США будут давить на G7 в вопросе пошлин для Индии и КНР, пишут СМИ

FT: США будут давить на ЕС и G7 в по вопросу повышения пошлин для Индии и КНР

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти, сообщает газета Financial Times со ссылки на информированные источники.
«
"Ранее на этой неделе мы дали ясно понять нашим союзникам по ЕС, что… им необходимо присоединиться к нам и ввести значимые пошлины (против Индии и Китая), которые будут отменены в день окончания конфликта (на Украине)… Наши партнеры по "Большой семерке" должны присоединиться к нам", — сказал собеседник издания из американского минфина.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместном заседании лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Вас предупреждали": Индия скинула госдолг США
Вчера, 08:00
Другие источники сообщили, что США предлагают ввести пошлины на уровне от 50% до 100%.
По данным издания, в пятницу в ходе видеоконференции министры финансов стран G7 обсудят предложение Вашингтона на фоне намерений президента США Дональда Трампа активизировать усилия для достижения мирного соглашения по Украине.
Ранее Financial Times сообщала, что Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. По данным Wall Street Journal, в Брюсселе в ответ сослались на то, что не используют такие меры в санкционной политике.
Члены почетного караула с флагом Мексики - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Мексика подтвердила увеличение пошлин на товары из России и Китая
Вчера, 23:58

Пошлины Трампа

В последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.
При этом за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.
В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Моди ответил на слова Трампа о торговых переговорах Индии и США
10 сентября, 07:19
 
В миреСШАИндияКитайЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала