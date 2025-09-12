https://ria.ru/20250912/front-2041473889.html

Добровольцы из Чувашии передали маскировочные сети на СВО

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Народный фронт Чувашской республики предоставил бойцам СВО свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей и более 20 тысяч необходимых на фронте изделий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта. "Народные полки Чувашской республики продолжают активную поддержку бойцов СВО, предоставляя более 20 тысяч различных изделий и свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей", - рассказали в пресс-службе. Также там отметили, что с 2023 года добровольцы группы "Пурте-Перле", которые изготавливают вещи для фронта, отправили более 400 маскировочных сетей, около 5 тысяч окопных свечей и свыше 10 тысяч свечей длительного горения. За этот период было осуществлено 380 отправок гуманитарной помощи. "Окопные свечи. На них можно греть тушёнку и греться можно, как бы использовать как печку. Вот такая маленькая банка восемь часов горит. А это вот группа, которая делает баночки. Как пчёлки все работают", – приводят слова добровольцев в Народном фронте.

