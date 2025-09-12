Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы из Чувашии передали маскировочные сети на СВО - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:38 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/front-2041473889.html
Добровольцы из Чувашии передали маскировочные сети на СВО
Добровольцы из Чувашии передали маскировочные сети на СВО - РИА Новости, 12.09.2025
Добровольцы из Чувашии передали маскировочные сети на СВО
Народный фронт Чувашской республики предоставил бойцам СВО свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей и более 20 тысяч необходимых на фронте изделий,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:38:00+03:00
2025-09-12T14:38:00+03:00
надежные люди
чувашская республика (чувашия)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041472900_58:0:2387:1310_1920x0_80_0_0_90a3db4de8909f0e1e350dc2802b2362.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Народный фронт Чувашской республики предоставил бойцам СВО свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей и более 20 тысяч необходимых на фронте изделий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта. "Народные полки Чувашской республики продолжают активную поддержку бойцов СВО, предоставляя более 20 тысяч различных изделий и свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей", - рассказали в пресс-службе. Также там отметили, что с 2023 года добровольцы группы "Пурте-Перле", которые изготавливают вещи для фронта, отправили более 400 маскировочных сетей, около 5 тысяч окопных свечей и свыше 10 тысяч свечей длительного горения. За этот период было осуществлено 380 отправок гуманитарной помощи. "Окопные свечи. На них можно греть тушёнку и греться можно, как бы использовать как печку. Вот такая маленькая банка восемь часов горит. А это вот группа, которая делает баночки. Как пчёлки все работают", – приводят слова добровольцев в Народном фронте.
https://ria.ru/20250912/gumpomosch-2041402273.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041472900_691:0:2438:1310_1920x0_80_0_0_385b24938f40640192f82adcdef8390e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), спецоперация
Надежные люди, Чувашская Республика (Чувашия), Спецоперация
Добровольцы из Чувашии передали маскировочные сети на СВО

Чувашия отправила бойцам СВО более 50 тыс. квадратных метров маскировочных сетей

© Народный фронт | Чувашская Республика/ВконтактеНародный фронт Чувашской республики предоставил бойцам СВО свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей и более 20 тысяч необходимых на фронте изделий
Народный фронт Чувашской республики предоставил бойцам СВО свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей и более 20 тысяч необходимых на фронте изделий - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Народный фронт | Чувашская Республика/Вконтакте
Народный фронт Чувашской республики предоставил бойцам СВО свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей и более 20 тысяч необходимых на фронте изделий
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Народный фронт Чувашской республики предоставил бойцам СВО свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей и более 20 тысяч необходимых на фронте изделий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.
"Народные полки Чувашской республики продолжают активную поддержку бойцов СВО, предоставляя более 20 тысяч различных изделий и свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей", - рассказали в пресс-службе.
Также там отметили, что с 2023 года добровольцы группы "Пурте-Перле", которые изготавливают вещи для фронта, отправили более 400 маскировочных сетей, около 5 тысяч окопных свечей и свыше 10 тысяч свечей длительного горения. За этот период было осуществлено 380 отправок гуманитарной помощи.
"Окопные свечи. На них можно греть тушёнку и греться можно, как бы использовать как печку. Вот такая маленькая банка восемь часов горит. А это вот группа, которая делает баночки. Как пчёлки все работают", – приводят слова добровольцев в Народном фронте.
Участники всероссийского форума развития гражданского общества Добрино помогли погрузить более семи тонн гуманитарной помощи для бойцов в зону СВО и жителей новых территорий - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Участники форума "Добрино" помогли отправить гумгруз в зону СВО
Вчера, 11:25
 
Надежные людиЧувашская Республика (Чувашия)Спецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала