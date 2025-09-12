https://ria.ru/20250912/forum-2041509835.html

Урбанисты из КНР приедут на форум "Облачные города" в Москву

Урбанисты из КНР приедут на форум "Облачные города" в Москву - РИА Новости, 12.09.2025

Урбанисты из КНР приедут на форум "Облачные города" в Москву

На Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москву прибудут более 50 высокопоставленных чиновников, экспертов в области урбанистики, цифровизации и... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T16:32:00+03:00

2025-09-12T16:32:00+03:00

2025-09-12T16:32:00+03:00

китай

брикс

форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041509259_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_b5d7f992546809e9e35451596e4ea2f7.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москву прибудут более 50 высокопоставленных чиновников, экспертов в области урбанистики, цифровизации и устойчивого развития из ведущих мегаполисов и провинций КНР, сообщают организаторы. Эксперты поделятся актуальными достижениями китайских мегаполисов во внедрении передовых технологий, развитии технологичности инфраструктуры и улучшении качества жизни горожан. Опыт технологического развития китайских мегаполисов станет одним из центральных элементов программы форума. Последние десятилетия Китай демонстрирует успехи в управлении данными, интеграции искусственного интеллекта в городское хозяйство и реализации масштабных экопроектов. Проекция этого опыта на стратегии развития городов России и других стран БРИКС — это возможность увидеть готовые решения для городской среды, вступить в новые партнерства, а также внедрить прорывные технологии, чтобы сделать мегаполисы БРИКС еще комфортнее, безопаснее и экологичнее. Одним из участников делегации с интересной экспертизой в создании города нового поколения, ориентированного на гармоничное сочетание цифровых решений, экологичности и устойчивого городского развития стал Сунь Сяофэн - один из создателей китайско-сингапурского экогорода в Тяньцзине. Кроме того, в состав делегации войдут практики и идеологи, формирующие повестку развития мегаполисов в КНР. Среди них один из известных урбанистов Китая Ли Ю (Тяньцзинь/Кардифф), директор правления Китайского общества урбанистических исследований и международный эксперт Всемирного банка и Азиатского банка развития, эксперт Национальной комиссии по развитию и реформам, член провинциального комитета народного политического совета Китая провинции Гуандун и президент Азиатско-Тихоокеанского института инновационной экономики и промышленных исследований Ли Чжицзянь (Гуанчжоу), эксперт в разработке генеральной стратегии развития Гуанчжоу до 2040 года Чжао Мяоси (Гуанчжоу), говорится в сообщении. Своим опытом также поделятся представители администраций таких технологических хабов, как Чунцин, Чэнду, Ханчжоу и Сучжоу. Они представят кейсы по управлению данными, кибербезопасности и развитию креативных индустрий. Экологической и технологической экспертизой на форуме поделятся создатель проекта зеленого градостроительства – китайско-сингапурского экогорода в Тяньцзине Сунь Сяофэн (Тяньцзинь), а также эксперт в области ИИ и беспилотного транспорта, генеральный директор Ян Шуай (Шэньчжэнь). Представители КНР в том числе смогут ознакомиться с опытом Москвы в построении умных городов и узнать о новых решениях в области роботизации и искусственного интеллекта, которые столица России использует сегодня. Так, "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" вновь выступит платформой для практического обмена опытом и появления новых партнерств в области технологического развития, которые помогут создать более устойчивые, умные и комфортные города для будущих поколений. "Облачные города. Форум будущем городов БРИКС" пройдет 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он будет посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России примет представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки. Основные задачи форума – обмен практиками внедрения инноваций, укрепление международных партнерств, обсуждение стратегий трансформации городов и демонстрация технологических решений для мегаполисов.

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, брикс, форум