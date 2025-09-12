Рейтинг@Mail.ru
В Ижевске пройдет форум "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов"
Удмуртская Республика
 
12:33 12.09.2025
В Ижевске пройдет форум "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов"
В Ижевске пройдет форум "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов"
Развитие экспортных направлений на рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и дружественных стран обсудят участники форума "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов", который пройдет в Ижевске
удмуртская республика
ижевск
форум
экспорт
УФА, 12 сен – РИА Новости. Развитие экспортных направлений на рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и дружественных стран обсудят участники форума "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов", который пройдет в Ижевске, сообщила пресс-служба главы Удмуртии.
"В Государственном театре оперы и балета имени П. И. Чайковского 19 сентября в Ижевске состоится пленарная сессия "Международная кооперация как стратегия развития бизнеса". Мероприятие пройдет в рамках форума "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов" и будет посвящено развитию экспортных направлений на рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и дружественных стран. Мероприятие станет важной частью программы, посвященной празднованию Дня оружейника в Удмуртии", - говорится в сообщении.
Участники сессии обсудят перспективы рынков Азии для предпринимателей региона, ключевые барьеры и особенности ведения бизнеса в этих странах, роль финансовой логистики и валютных расчетов в международной торговле, потенциал бизнес-кооперации при выходе на новые рынки. Экспертами площадки выступят действующие экспортеры нефтегазового оборудования и технологической продукции, они расскажут о собственном опыте по выходу на рынки Индии, Белоруссии, стран MENA, о трендах в международной логистике, следует из релиза.
По данным пресс-службы руководителя региона, директор компании Хаенш Олег Пойлов и директор по взаимодействию с ключевыми партнерами ИНТИ Сергей Максимчик расскажут о сертификации нефтегазодобывающего оборудования и продукции в дружественных странах. Представители школы управления Сколково Юрий Сапрыгин и Наталья Саченок раскроют особенности экспорта высокотехнологичной продукции.
"Сегодня удмуртские производители успешно конкурируют на рынке высокотехнологичного оборудования не только в СНГ, но и в странах MENA, Индии и ЮВА. Более 20% нашего экспорта — это высокотехнологичная продукция. Азиатские рынки становятся перспективными направлениями экспорта. Здесь высокая потребность в технологиях и промышленной продукции. Это направления, в которых Удмуртия обладает конкурентными преимуществами. Для наших компаний выход на новые рынки — это не только расширение географии присутствия, но и возможность стать частью глобальных цепочек поставок. Эксперты сессии подробно расскажут о специфике работы в новых странах и дадут практические рекомендации", — приводятся слова руководителя центра поддержки экспорта Удмуртии Валерии Антоненко.
В Центре поддержки экспорта окажут поддержку всем предпринимателям, которые хотят сделать первую экспортную поставку или испытывают трудности в экспортной деятельности. Реализация мер поддержки экспорта малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, отметили в пресс-службе.
"Организаторами форума выступает Корпорация развития Удмуртии, региональное отделение центра "Мой бизнес", Правительство Удмуртской Республики и Министерство экономики. Участие в форуме бесплатно, необходима регистрация на сайте "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов", - добавили власти республики.
Заголовок открываемого материала