https://ria.ru/20250912/flot-2041528269.html
Балтийский флот развернул силы для учений "Запад-2025"
Балтийский флот развернул силы для учений "Запад-2025" - РИА Новости, 12.09.2025
Балтийский флот развернул силы для учений "Запад-2025"
Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны России. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T18:07:00+03:00
2025-09-12T18:07:00+03:00
2025-09-12T18:30:00+03:00
безопасность
балтийское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
балтийский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041530111_0:14:1611:920_1920x0_80_0_0_cd1d1ab1ebdef38a83ce5a769707cd3b.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны России. "Пятнадцать кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач совместного стратегического учения "Запад-2025", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что боевым кораблям в составе тактических групп предстоит отработать задачи по предназначению — противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.
https://ria.ru/20250912/peskov-2041437831.html
балтийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041530111_217:0:1444:920_1920x0_80_0_0_2afe56c74617f213abbad2036dfe2780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, балтийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Балтийское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Балтийский флот ВМФ России
Балтийский флот развернул силы для учений "Запад-2025"
Корабли Балтийского флота вышли в море для учений "Запад-2025"