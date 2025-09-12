Балтийский флот развернул силы для учений "Запад-2025"

Рейтинг@Mail.ru
18:07 12.09.2025 (обновлено: 18:30 12.09.2025)
Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны России. РИА Новости, 12.09.2025
безопасность
балтийское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
балтийский флот вмф россии
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны России. "Пятнадцать кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач совместного стратегического учения "Запад-2025", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что боевым кораблям в составе тактических групп предстоит отработать задачи по предназначению — противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.
безопасность, балтийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Балтийское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Балтийский флот ВМФ России
© Минобороны России/TelegramСтратегические учения "Запад-2025"
© Минобороны России/Telegram
Стратегические учения "Запад-2025"
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны России.
"Пятнадцать кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач совместного стратегического учения "Запад-2025", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что боевым кораблям в составе тактических групп предстоит отработать задачи по предназначению — противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Песков высказался о реакции Европы на учения "Запад-2025"
БезопасностьБалтийское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБалтийский флот ВМФ России
 
 
