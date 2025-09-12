https://ria.ru/20250912/flot-2041528269.html

Балтийский флот развернул силы для учений "Запад-2025"

Балтийский флот развернул силы для учений "Запад-2025" - РИА Новости, 12.09.2025

Балтийский флот развернул силы для учений "Запад-2025"

Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны России. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T18:07:00+03:00

2025-09-12T18:07:00+03:00

2025-09-12T18:30:00+03:00

безопасность

балтийское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

балтийский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041530111_0:14:1611:920_1920x0_80_0_0_cd1d1ab1ebdef38a83ce5a769707cd3b.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны России. "Пятнадцать кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач совместного стратегического учения "Запад-2025", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что боевым кораблям в составе тактических групп предстоит отработать задачи по предназначению — противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.

https://ria.ru/20250912/peskov-2041437831.html

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, балтийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, балтийский флот вмф россии