Тихоокеанский флот начал учения по охране морских коммуникаций
Тихоокеанский флот начал учения по охране морских коммуникаций - РИА Новости, 12.09.2025
Тихоокеанский флот начал учения по охране морских коммуникаций
Тихоокеанский флот приступил к командно-штабному учению на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:57:00+03:00
2025-09-12T14:57:00+03:00
2025-09-12T15:02:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Тихоокеанский флот приступил к командно-штабному учению на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, сообщила журналистам пресс-служба ТОФ. "На Тихоокеанском флоте началось командно-штабное учение с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны. Учение проводится в соответствии с планом подготовки Военно-Морского Флота под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что к учению привлекается более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".
2025
Новости
ru-RU
Тихоокеанский флот начал учения по охране морских коммуникаций
ТОФ начал учения по охране морских коммуникаций на северо-востоке России