ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз представит в понедельник новый пакет антироссийских санкций, заявил в пятницу исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро. "В понедельник Евросоюз представит новый пакет санкций, который впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом будет напрямую скоординирован с ним", - сказал он в эфире радиостанции France Inter. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
