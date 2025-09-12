Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 12.09.2025
09:50 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/evrosojuz-2041373122.html
Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций
Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 12.09.2025
Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций
Евросоюз представит в понедельник новый пакет антироссийских санкций, заявил в пятницу исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:50:00+03:00
2025-09-12T09:50:00+03:00
в мире
россия
москва
жан-ноэль барро
дональд трамп
владимир путин
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз представит в понедельник новый пакет антироссийских санкций, заявил в пятницу исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро. "В понедельник Евросоюз представит новый пакет санкций, который впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом будет напрямую скоординирован с ним", - сказал он в эфире радиостанции France Inter. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия
москва
в мире, россия, москва, жан-ноэль барро, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Жан-Ноэль Барро, Дональд Трамп, Владимир Путин
Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз представит в понедельник новый пакет антироссийских санкций

ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз представит в понедельник новый пакет антироссийских санкций, заявил в пятницу исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"В понедельник Евросоюз представит новый пакет санкций, который впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом будет напрямую скоординирован с ним", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
