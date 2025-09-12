Рейтинг@Mail.ru
ЕС может отказаться от газа из России уже скоро, заявил глава Минэнерго США
14:25 12.09.2025 (обновлено: 14:26 12.09.2025)
ЕС может отказаться от газа из России уже скоро, заявил глава Минэнерго США
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев. "Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение года, может быть, в течение шести месяцев... Со стороны США мы могли бы ускорить этот процесс, и я думаю, было бы хорошо, если бы эти даты были сдвинуты ещё больше", - заявил Райт агентству Рейтер, говоря о том, как быстро ЕС мог бы отказаться от российского газа и заменить его американским СПГ.
сша, евросоюз, в мире
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев.
"Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение года, может быть, в течение шести месяцев... Со стороны США мы могли бы ускорить этот процесс, и я думаю, было бы хорошо, если бы эти даты были сдвинуты ещё больше", - заявил Райт агентству Рейтер, говоря о том, как быстро ЕС мог бы отказаться от российского газа и заменить его американским СПГ.
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Эксперт оценил шансы Европы заменить российский СПГ на американский
8 ноября 2024, 22:30
 
