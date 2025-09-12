https://ria.ru/20250912/es-2041467914.html
ЕС может отказаться от газа из России уже скоро, заявил глава Минэнерго США
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев. "Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение года, может быть, в течение шести месяцев... Со стороны США мы могли бы ускорить этот процесс, и я думаю, было бы хорошо, если бы эти даты были сдвинуты ещё больше", - заявил Райт агентству Рейтер, говоря о том, как быстро ЕС мог бы отказаться от российского газа и заменить его американским СПГ.
