ЕС может отказаться от газа из России уже скоро, заявил глава Минэнерго США

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев. "Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение года, может быть, в течение шести месяцев... Со стороны США мы могли бы ускорить этот процесс, и я думаю, было бы хорошо, если бы эти даты были сдвинуты ещё больше", - заявил Райт агентству Рейтер, говоря о том, как быстро ЕС мог бы отказаться от российского газа и заменить его американским СПГ.

сша, евросоюз, в мире