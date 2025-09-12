ЕС завершает работу над новым пакетом санкций против России
Каллас: ЕС завершает работу над 19-м пакетом антироссийских санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила в соцсети X, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций против России.
"В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом (санкций против РФ – ред.) и изучаем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки", - сказано в публикации.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.