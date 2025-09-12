https://ria.ru/20250912/elbrus-2041518603.html
На канатной дороге на Эльбрусе погибли три человека
На канатной дороге на Эльбрусе погибли три человека
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
казбек коков
происшествия
НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале."К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека", — написал он.Позже стало известно о третьем погибшем. Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. Эвакуация людей завершена. Всего спасли 35 человек. Девять из них госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
