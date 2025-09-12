На канатной дороге на Эльбрусе погибли три человека

Рейтинг@Mail.ru
17:07 12.09.2025 (обновлено: 19:19 12.09.2025)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
казбек коков
происшествия
НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале."К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека", — написал он.Позже стало известно о третьем погибшем. Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. Эвакуация людей завершена. Всего спасли 35 человек. Девять из них госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, казбек коков, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Эльбрус, Казбек Коков, Происшествия

НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале.
"К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека", — написал он.
Позже стало известно о третьем погибшем. Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. Эвакуация людей завершена. Всего спасли 35 человек. Девять из них госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело.
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭльбрусКазбек КоковПроисшествия
 
 
