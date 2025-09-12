https://ria.ru/20250912/elbrus-2041518603.html

На канатной дороге на Эльбрусе погибли три человека

На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2025

НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале."К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека", — написал он.Позже стало известно о третьем погибшем. Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. Эвакуация людей завершена. Всего спасли 35 человек. Девять из них госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Эвакуация людей после аварии на канатке на Эльбрусе Эвакуация людей после аварии на канатке на Эльбрусе осложняется погодными условиями, видео публикует прокуратура Кабардино-Балкарии 2025-09-12T17:07 true PT0M13S

