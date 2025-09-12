Рейтинг@Mail.ru
С канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали девять человек - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 12.09.2025 (обновлено: 17:33 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/elbrus-2041515943.html
С канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали девять человек
С канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали девять человек - РИА Новости, 12.09.2025
С канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали девять человек
Девять пострадавших эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T16:56:00+03:00
2025-09-12T17:33:00+03:00
эльбрус
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041519924_0:73:683:457_1920x0_80_0_0_2c7b9e171d5ac88beb461db30de34cc0.jpg
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Девять пострадавших эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщил региональный минздрав."По оперативным данным, двое человек погибли, девять пострадавших эвакуировано. В РКБ (республиканская клиническая больница - ред.) обеспечена полная готовность к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения КБР", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250902/elbrus-2039101382.html
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041519924_0:64:683:576_1920x0_80_0_0_9b1620f3394316ebcc7da7fea0df51a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльбрус, происшествия
Эльбрус, Происшествия
С канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали девять человек

После аварии на канатной дороге на Эльбрусе эвакуировали девять человек

© Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиЭвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Девять пострадавших эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщил региональный минздрав.
"По оперативным данным, двое человек погибли, девять пострадавших эвакуировано. В РКБ (республиканская клиническая больница - ред.) обеспечена полная готовность к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения КБР", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Эльбрусе туристка получила травмы при камнепаде
2 сентября, 14:28
 
ЭльбрусПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала