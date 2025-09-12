https://ria.ru/20250912/elbrus-2041515943.html
С канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали девять человек
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Девять пострадавших эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщил региональный минздрав."По оперативным данным, двое человек погибли, девять пострадавших эвакуировано. В РКБ (республиканская клиническая больница - ред.) обеспечена полная готовность к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения КБР", - говорится в сообщении.
