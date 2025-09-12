https://ria.ru/20250912/elbrus-2041513434.html

На Эльбрусе после аварии на канатной дороге эвакуируют людей

На Эльбрусе после аварии на канатной дороге эвакуируют людей - РИА Новости, 12.09.2025

На Эльбрусе после аварии на канатной дороге эвакуируют людей

Эвакуация людей проводится после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, он осложняется плохими погодными условиями, сообщил Кавказ.РФ. РИА Новости, 12.09.2025

НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Эвакуация людей проводится после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, он осложняется плохими погодными условиями, сообщил Кавказ.РФ. "Сейчас идет вертикальная эвакуация остальных туристов. Работы осложняются сложными погодным условиями. В место ЧП брошены все силы и средства спасателей Эльбрусского отряда МЧС, привлечены наши спасатели службы эксплуатации", - говорится в сообщении Telegram-канале компании.

