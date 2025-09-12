Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе после аварии на канатной дороге эвакуируют людей - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 12.09.2025 (обновлено: 17:36 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/elbrus-2041513434.html
На Эльбрусе после аварии на канатной дороге эвакуируют людей
На Эльбрусе после аварии на канатной дороге эвакуируют людей - РИА Новости, 12.09.2025
На Эльбрусе после аварии на канатной дороге эвакуируют людей
Эвакуация людей проводится после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, он осложняется плохими погодными условиями, сообщил Кавказ.РФ. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T16:48:00+03:00
2025-09-12T17:36:00+03:00
эльбрус
кавказ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041519924_0:73:683:457_1920x0_80_0_0_2c7b9e171d5ac88beb461db30de34cc0.jpg
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Эвакуация людей проводится после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, он осложняется плохими погодными условиями, сообщил Кавказ.РФ. "Сейчас идет вертикальная эвакуация остальных туристов. Работы осложняются сложными погодным условиями. В место ЧП брошены все силы и средства спасателей Эльбрусского отряда МЧС, привлечены наши спасатели службы эксплуатации", - говорится в сообщении Telegram-канале компании.
https://rsport.ria.ru/20250906/elbrus-2040182077.html
эльбрус
кавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041519924_0:64:683:576_1920x0_80_0_0_9b1620f3394316ebcc7da7fea0df51a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльбрус, кавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Эльбрус, Кавказ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Эльбрусе после аварии на канатной дороге эвакуируют людей

Погода осложняет эвакуацию людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе

© Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиЭвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Эвакуация людей проводится после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, он осложняется плохими погодными условиями, сообщил Кавказ.РФ.
"Сейчас идет вертикальная эвакуация остальных туристов. Работы осложняются сложными погодным условиями. В место ЧП брошены все силы и средства спасателей Эльбрусского отряда МЧС, привлечены наши спасатели службы эксплуатации", - говорится в сообщении Telegram-канале компании.
Виды на Эльбрус с горы Малое Седло - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
На Эльбрусе ищут альпиниста из Белоруссии, пишут СМИ
6 сентября, 15:23
 
ЭльбрусКавказРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала