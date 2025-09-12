https://ria.ru/20250912/elbrus-2041513434.html
На Эльбрусе после аварии на канатной дороге эвакуируют людей
2025-09-12T16:48:00+03:00
2025-09-12T16:48:00+03:00
2025-09-12T17:36:00+03:00
эльбрус
кавказ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Эвакуация людей проводится после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, он осложняется плохими погодными условиями, сообщил Кавказ.РФ. "Сейчас идет вертикальная эвакуация остальных туристов. Работы осложняются сложными погодным условиями. В место ЧП брошены все силы и средства спасателей Эльбрусского отряда МЧС, привлечены наши спасатели службы эксплуатации", - говорится в сообщении Telegram-канале компании.
