В ДТП в Тверской области пострадали восемь человек

2025-09-12T09:53:00+03:00

происшествия

россия

РЯЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Тверской области, трое из них госпитализированы, сообщила прокуратура региона. "Нелидовской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на 318 км ФАД М-9… Пострадало 8 человек, 3 из них госпитализированы", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. По предварительным данным ведомства, водитель автобуса, совершая поворот налево, не пропустил встречный грузовой автомобиль, в результате чего произошло столкновение.

