В ДТП в Тверской области пострадали восемь человек
09:53 12.09.2025 (обновлено: 10:10 12.09.2025)
В ДТП в Тверской области пострадали восемь человек
происшествия
россия
РЯЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Тверской области, трое из них госпитализированы, сообщила прокуратура региона. "Нелидовской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на 318 км ФАД М-9… Пострадало 8 человек, 3 из них госпитализированы", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. По предварительным данным ведомства, водитель автобуса, совершая поворот налево, не пропустил встречный грузовой автомобиль, в результате чего произошло столкновение.
россия
происшествия, россия
Происшествия, Россия
ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Тверской области
Фото : Прокуратура Тверской области/Telegram
ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Тверской области
РЯЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Тверской области, трое из них госпитализированы, сообщила прокуратура региона.
"Нелидовской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на 318 км ФАД М-9… Пострадало 8 человек, 3 из них госпитализированы", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
По предварительным данным ведомства, водитель автобуса, совершая поворот налево, не пропустил встречный грузовой автомобиль, в результате чего произошло столкновение.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Москве вынесли приговоры мошенникам, обманывавшим пенсионеров
09:44
 
Происшествия
 
 
