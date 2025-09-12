https://ria.ru/20250912/dtp-2041352797.html
В Самарской области в ДТП погибли четыре человека
В Самарской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 12.09.2025
В Самарской области в ДТП погибли четыре человека
Автомобиль Ford Mondeo и Газель столкнулись в Сергиевском районе Самарской области, после чего иномарка загорелась, в результате погибли четыре человека, один... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T07:31:00+03:00
2025-09-12T07:31:00+03:00
2025-09-12T07:31:00+03:00
происшествия
сергиевский район
самарская область
ford motor
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Автомобиль Ford Mondeo и Газель столкнулись в Сергиевском районе Самарской области, после чего иномарка загорелась, в результате погибли четыре человека, один госпитализирован в больницу, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным областной прокуратуры, ДТП произошло 12 сентября примерно в 00.22 на 1115-м километре федеральной дороги М-5 "Урал" вблизи населенного пункта Суходол Сергиевского района. В результате столкновения автомобилей Ford Mondeo и Газель загорелась иномарка. "Водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте. Также погиб пассажир грузовой газели, а его водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - сообщила региональная прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По предварительным данным регионального ГУМВД России, водитель иномарки выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, после чего столкнулся с Газелью. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250912/dtp-2041346513.html
сергиевский район
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7f5c76c769a662de4ec940bfc2319d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергиевский район, самарская область, ford motor, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сергиевский район, Самарская область, Ford Motor, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самарской области в ДТП погибли четыре человека
В Самарской области в ДТП погибли четыре человека, один госпитализирован