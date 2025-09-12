https://ria.ru/20250912/dtp-2041352797.html

В Самарской области в ДТП погибли четыре человека

САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Автомобиль Ford Mondeo и Газель столкнулись в Сергиевском районе Самарской области, после чего иномарка загорелась, в результате погибли четыре человека, один госпитализирован в больницу, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным областной прокуратуры, ДТП произошло 12 сентября примерно в 00.22 на 1115-м километре федеральной дороги М-5 "Урал" вблизи населенного пункта Суходол Сергиевского района. В результате столкновения автомобилей Ford Mondeo и Газель загорелась иномарка. "Водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте. Также погиб пассажир грузовой газели, а его водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - сообщила региональная прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По предварительным данным регионального ГУМВД России, водитель иномарки выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, после чего столкнулся с Газелью. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

