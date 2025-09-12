Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 12.09.2025
07:31 12.09.2025
В Самарской области в ДТП погибли четыре человека
Автомобиль Ford Mondeo и Газель столкнулись в Сергиевском районе Самарской области, после чего иномарка загорелась, в результате погибли четыре человека, один...
происшествия
сергиевский район
самарская область
ford motor
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Автомобиль Ford Mondeo и Газель столкнулись в Сергиевском районе Самарской области, после чего иномарка загорелась, в результате погибли четыре человека, один госпитализирован в больницу, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным областной прокуратуры, ДТП произошло 12 сентября примерно в 00.22 на 1115-м километре федеральной дороги М-5 "Урал" вблизи населенного пункта Суходол Сергиевского района. В результате столкновения автомобилей Ford Mondeo и Газель загорелась иномарка. "Водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте. Также погиб пассажир грузовой газели, а его водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - сообщила региональная прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По предварительным данным регионального ГУМВД России, водитель иномарки выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, после чего столкнулся с Газелью. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
сергиевский район
самарская область
Новости
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Автомобиль Ford Mondeo и Газель столкнулись в Сергиевском районе Самарской области, после чего иномарка загорелась, в результате погибли четыре человека, один госпитализирован в больницу, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
По предварительным данным областной прокуратуры, ДТП произошло 12 сентября примерно в 00.22 на 1115-м километре федеральной дороги М-5 "Урал" вблизи населенного пункта Суходол Сергиевского района. В результате столкновения автомобилей Ford Mondeo и Газель загорелась иномарка.
"Водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте. Также погиб пассажир грузовой газели, а его водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - сообщила региональная прокуратура.
Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.
По предварительным данным регионального ГУМВД России, водитель иномарки выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, после чего столкнулся с Газелью. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
