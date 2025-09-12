https://ria.ru/20250912/dtp-2041346513.html
В ЕАО в результате ДТП погибла женщина
Два легковых автомобиля столкнулись в ЕАО, в результате погибла женщина и пострадал ребенок 2019 года рождения, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 12.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в ЕАО, в результате погибла женщина и пострадал ребенок 2019 года рождения, сообщает ГУ МЧС по региону. "Пожарные в ЕАО реагируют на ДТП в эти минуты. На трассе в районе п. Лондоко Облученского района произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия в одной машине погибла женщина (пассажир), необходима деблокировка… Во втором автомобиле, по предварительной информации, пострадал ребёнок 2019 года рождения", - говорится в сообщении. В настоящий момент на месте работают три огнеборца и одна единица техники.
облученский район
Происшествия, Облученский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
