В ЕАО в результате ДТП погибла женщина

В ЕАО в результате ДТП погибла женщина

2025-09-12T05:19:00+03:00

происшествия

облученский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в ЕАО, в результате погибла женщина и пострадал ребенок 2019 года рождения, сообщает ГУ МЧС по региону. "Пожарные в ЕАО реагируют на ДТП в эти минуты. На трассе в районе п. Лондоко Облученского района произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия в одной машине погибла женщина (пассажир), необходима деблокировка… Во втором автомобиле, по предварительной информации, пострадал ребёнок 2019 года рождения", - говорится в сообщении. В настоящий момент на месте работают три огнеборца и одна единица техники.

облученский район

происшествия, облученский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)