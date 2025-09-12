https://ria.ru/20250912/drony-2041430002.html

Российские военные уничтожили восемь морских дронов в Черном море за неделю

Российские военные уничтожили восемь морских дронов в Черном море за неделю - РИА Новости, 12.09.2025

Российские военные уничтожили восемь морских дронов в Черном море за неделю

Подразделения группировки "Днепр" и Черноморского флота России уничтожили за неделю восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило в... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T12:55:00+03:00

2025-09-12T12:55:00+03:00

2025-09-12T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890347625_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_1c424610571e89acacfc0499072bab13.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" и Черноморского флота России уничтожили за неделю восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, черное море, россия, вооруженные силы украины