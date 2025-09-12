https://ria.ru/20250912/drony-2041430002.html
Российские военные уничтожили восемь морских дронов в Черном море за неделю
Российские военные уничтожили восемь морских дронов в Черном море за неделю - РИА Новости, 12.09.2025
Российские военные уничтожили восемь морских дронов в Черном море за неделю
Подразделения группировки "Днепр" и Черноморского флота России уничтожили за неделю восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило в... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:55:00+03:00
2025-09-12T12:55:00+03:00
2025-09-12T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890347625_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_1c424610571e89acacfc0499072bab13.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" и Черноморского флота России уничтожили за неделю восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890347625_127:0:1074:710_1920x0_80_0_0_b53604cd895722c15d84645e35490150.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили восемь морских дронов в Черном море за неделю
МО РФ: в Черном море за неделю уничтожены 8 морских дронов ВСУ