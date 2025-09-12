Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили восемь морских дронов в Черном море за неделю
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12.09.2025
Российские военные уничтожили восемь морских дронов в Черном море за неделю
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" и Черноморского флота России уничтожили за неделю восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
безопасность, черное море, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" и Черноморского флота России уничтожили за неделю восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
