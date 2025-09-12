https://ria.ru/20250912/drony-2041346049.html
Боец увернулся от FPV-дронов ВСУ и сбил их из автомата
Боец увернулся от FPV-дронов ВСУ и сбил их из автомата
ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Штурмовик ВС РФ из группировки "Центр" увернулся от летящих FPV-дронов ВСУ и сбил их из автомата, бойца спасла хорошая подготовка и тактика противодействия БПЛА, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Соответствующее видео предоставлено оборонным ведомством. "На кадрах с беспилотного летательного аппарата запечатлен эпизод отражения атаки нескольких дронов ВСУ штурмовиком группировки войск "Центр" под Красноармейском", - сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что военнослужащий алейского мотострелкового соединения преодолевал открытый участок местности вдоль уничтоженной лесополосы. Помимо атак скоростных FPV-дронов, ему удалось избежать сброса боеприпасов с вражеских беспилотников в ходе выполнения своей боевой задачи. "Благодаря грамотным действиям и применению навыков, отработанных в ходе подготовки, боец успешно уклонился от дронов ВСУ и продолжил движение до назначенной точки. Это позволило ему присоединиться к основной группе штурмовиков для дальнейшего продвижения на позиции противника", - отметили в Минобороны.
