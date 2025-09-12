https://ria.ru/20250912/drony-2041345737.html
Бойцы "Днепра" за месяц уничтожили 11 тяжелых БПЛА ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" за месяц уничтожили 11 тяжелых БПЛА ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.09.2025
Бойцы "Днепра" за месяц уничтожили 11 тяжелых БПЛА ВСУ в Херсонской области
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сбил за минувший месяц 11 тяжелых дронов ВСУ в Херсонской... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T05:04:00+03:00
2025-09-12T05:04:00+03:00
2025-09-12T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сбил за минувший месяц 11 тяжелых дронов ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчет подразделения БПЛА группировки "Днепр" уничтожил за прошедший месяц 11 тяжелых дронов в Херсонской области. Операторы показывают высокое мастерство и профессионализм в управлении ударными дронами. Большинство дронов было сбито воздушным тараном, несколько сопровождены и уничтожены сбросом", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, склады боеприпасов, плавсредства и личный состав ВСУ ударными дронами в Херсонской области на правом берегу Днепра. При выполнении задач применяют боеприпасы различных видов, такие как осколочно-фугасные, термобарические и кумулятивные. Выбор снаряда зависит от характера выполняемой задачи и цели. Операторы ударных беспилотников обследуют местность, проходящую за линией боевого соприкосновения на правом берегу Днепра, и при обнаружении сил противника уничтожают цели.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Днепра" за месяц уничтожили 11 тяжелых БПЛА ВСУ в Херсонской области
Расчет БПЛА "Днепра" за месяц уничтожил 11 тяжелых БПЛА ВСУ в Херсонской области