https://ria.ru/20250912/drony-2041345737.html

Бойцы "Днепра" за месяц уничтожили 11 тяжелых БПЛА ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" за месяц уничтожили 11 тяжелых БПЛА ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.09.2025

Бойцы "Днепра" за месяц уничтожили 11 тяжелых БПЛА ВСУ в Херсонской области

Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сбил за минувший месяц 11 тяжелых дронов ВСУ в Херсонской... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T05:04:00+03:00

2025-09-12T05:04:00+03:00

2025-09-12T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сбил за минувший месяц 11 тяжелых дронов ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчет подразделения БПЛА группировки "Днепр" уничтожил за прошедший месяц 11 тяжелых дронов в Херсонской области. Операторы показывают высокое мастерство и профессионализм в управлении ударными дронами. Большинство дронов было сбито воздушным тараном, несколько сопровождены и уничтожены сбросом", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, склады боеприпасов, плавсредства и личный состав ВСУ ударными дронами в Херсонской области на правом берегу Днепра. При выполнении задач применяют боеприпасы различных видов, такие как осколочно-фугасные, термобарические и кумулятивные. Выбор снаряда зависит от характера выполняемой задачи и цели. Операторы ударных беспилотников обследуют местность, проходящую за линией боевого соприкосновения на правом берегу Днепра, и при обнаружении сил противника уничтожают цели.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)