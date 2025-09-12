https://ria.ru/20250912/dron-2041566682.html

У ЗАЭС сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать станцию

У ЗАЭС сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать станцию - РИА Новости, 12.09.2025

У ЗАЭС сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать станцию

Украинский дрон вечером в пятницу сбит в воздухе при попытке атаки Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T21:22:00+03:00

2025-09-12T21:22:00+03:00

2025-09-12T21:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

энергодар

европа

евгений балицкий

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220300_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5ef1200fa1797eff594fe0b2cf8bed57.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Украинский дрон вечером в пятницу сбит в воздухе при попытке атаки Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Сегодня, около 18:00 пресечена атака – сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе", - написал Балицкий в Telegram-канале.Он отметил, что за два последних дня было предпринято две атаки на объекты, размещенные не далее 300 метров от энергоблока. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

https://ria.ru/20250909/rogov-2040733644.html

днепр (река)

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

днепр (река), энергодар, европа, евгений балицкий, запорожская аэс