У ЗАЭС сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать станцию
Балицкий: украинский FPV-дрон сдетонировал в воздухе при попытке атаки на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Украинский дрон вечером в пятницу сбит в воздухе при попытке атаки Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Сегодня, около 18:00 пресечена атака – сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Он отметил, что за два последних дня было предпринято две атаки на объекты, размещенные не далее 300 метров от энергоблока.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
