У ЗАЭС сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать станцию
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 12.09.2025
У ЗАЭС сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать станцию
Украинский дрон вечером в пятницу сбит в воздухе при попытке атаки Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Украинский дрон вечером в пятницу сбит в воздухе при попытке атаки Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. &quot;Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Сегодня, около 18:00 пресечена атака – сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе&quot;, - написал Балицкий в Telegram-канале.Он отметил, что за два последних дня было предпринято две атаки на объекты, размещенные не далее 300 метров от энергоблока. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Украинский дрон вечером в пятницу сбит в воздухе при попытке атаки Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Сегодня, около 18:00 пресечена атака – сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Он отметил, что за два последних дня было предпринято две атаки на объекты, размещенные не далее 300 метров от энергоблока.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Рогов призвал главу МАГАТЭ перестать прикрывать боевиков Зеленского
9 сентября, 17:05
 
