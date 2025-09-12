https://ria.ru/20250912/dron-2041484210.html
Силы ПВО уничтожили девять дронов над двумя российскими областями
Силы ПВО уничтожили девять дронов над двумя российскими областями - РИА Новости, 12.09.2025
Силы ПВО уничтожили девять дронов над двумя российскими областями
Силы ПВО уничтожили девять украинских летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Самарской областей, сообщило журналистам Минобороны РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили девять украинских летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Самарской областей, сообщило журналистам Минобороны РФ."Двенадцатого сентября с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над территорией Белгородской области и один – над территорией Самарской области", - говорится в сообщении.
Силы ПВО уничтожили девять дронов над двумя российскими областями
