Около Смоленской АЭС сдетонировал украинский беспилотник

Около Смоленской АЭС сдетонировал украинский беспилотник - РИА Новости, 12.09.2025

Около Смоленской АЭС сдетонировал украинский беспилотник

Украинский беспилотник сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3 Смоленской АЭС, сообщил "Росатом". РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:34:00+03:00

2025-09-12T14:34:00+03:00

2025-09-12T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

происшествия

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3 Смоленской АЭС, сообщил "Росатом". Беспилотник ВСУ ночью в пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами. "При падении БПЛА сдетонировал непосредственно вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения действующего 3-го энергоблока Смоленской АЭС. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в т.ч. пускорезервной котельной и холодильной станции", - говорится в сообщении.

