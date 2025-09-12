https://ria.ru/20250912/dron-2041471750.html
Около Смоленской АЭС сдетонировал украинский беспилотник
Украинский беспилотник сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3 Смоленской АЭС, сообщил "Росатом". РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3 Смоленской АЭС, сообщил "Росатом". Беспилотник ВСУ ночью в пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами. "При падении БПЛА сдетонировал непосредственно вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения действующего 3-го энергоблока Смоленской АЭС. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в т.ч. пускорезервной котельной и холодильной станции", - говорится в сообщении.
