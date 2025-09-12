https://ria.ru/20250912/dron-2041387818.html

Силы ПВО уничтожили десять беспилотников над Белгородской областью

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Двенадцатого сентября с 08.00 до 09.15 дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

белгородская область

2025

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)