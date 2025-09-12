https://ria.ru/20250912/dolgi-2041336611.html
Юрист объяснила, как приставы взыскивают долги с неимущих
О взыскании долгов с тех, у кого нет ни денег, ни имущества, агентству "Прайм" рассказала юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. О взыскании долгов с тех, у кого нет ни денег, ни имущества, агентству "Прайм" рассказала юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова.В этом случае приставы разыскивают активы, направляя запросы в банки, налоговые органы, работодателям должника и прочие организации. Если ничего найти не удается, процедуру взыскания приостанавливают, но долг никуда не исчезает.Закон дает обширный перечень имущества, которое нельзя изъять у должника. В него входят необходимые для жизни предметы, минимальные денежные суммы на проживание, семена, домашние животные и многое другое. Не отнимают единственное жилье, если оно не в ипотеке, но и здесь закон дает возможность мирно договориться с залогодержателем.Идеальным выходом для неимущих и не имеющих источников дохода может стать процедура банкротства. При этом важно, чтобы за последние три года вы не продавали недвижимость или автомобиль."Любое избавление от имущества перед процедурой будет тщательно проверяться и если установлен вред кредиторам, то сделки будут оспорены”, — заключила юрист.
