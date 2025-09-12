https://ria.ru/20250912/dolgi-2041336611.html

Юрист объяснила, как приставы взыскивают долги с неимущих

Юрист объяснила, как приставы взыскивают долги с неимущих - РИА Новости, 12.09.2025

Юрист объяснила, как приставы взыскивают долги с неимущих

О взыскании долгов с тех, у кого нет ни денег, ни имущества, агентству "Прайм" рассказала юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T02:17:00+03:00

2025-09-12T02:17:00+03:00

2025-09-12T02:17:00+03:00

приставы

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913894105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15898ad3b09083707c241ddafe83dec8.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. О взыскании долгов с тех, у кого нет ни денег, ни имущества, агентству "Прайм" рассказала юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова.В этом случае приставы разыскивают активы, направляя запросы в банки, налоговые органы, работодателям должника и прочие организации. Если ничего найти не удается, процедуру взыскания приостанавливают, но долг никуда не исчезает.Закон дает обширный перечень имущества, которое нельзя изъять у должника. В него входят необходимые для жизни предметы, минимальные денежные суммы на проживание, семена, домашние животные и многое другое. Не отнимают единственное жилье, если оно не в ипотеке, но и здесь закон дает возможность мирно договориться с залогодержателем.Идеальным выходом для неимущих и не имеющих источников дохода может стать процедура банкротства. При этом важно, чтобы за последние три года вы не продавали недвижимость или автомобиль."Любое избавление от имущества перед процедурой будет тщательно проверяться и если установлен вред кредиторам, то сделки будут оспорены”, — заключила юрист.

https://ria.ru/20250525/alimenty-2018925469.html

https://ria.ru/20250314/pensiya-2004898155.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приставы, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)